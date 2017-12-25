На Кольцевой линии московского метро начал курсировать тематический новогодний поезд

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тематический поезд, украшенный в новогодних традициях, начал курсировать на Кольцевой линии метрополитена в Москве. Организаторы продумали дизайн поезда до мелочей, чтобы ощущение праздника не покидало москвичей и гостей столицы на протяжении всего пути.

Новогодний состав типа "Русич" вышел в первый рейс из электродепо "Красная Пресня". Машинист оповестил громким сигналом гонга о прибытии подвижного состава на перрон станции "Краснопресненская".

"На прошлой неделе мы уже запустили брендированный поезд "Путешествие в Рождество", посвященный проведению в столице одноименного фестиваля. Сегодня мы рады представить второй тематический состав - новогодний, он будет курсировать на Кольцевой линии метро. Интерьер поезда украшен новогодними игрушками, мишурой, снежинками - главными атрибутами праздника. Мы очень надеемся, что он понравится нашим пассажирам, приглашаем всех совершить поездку в тематическом новогоднем составе", - сказал ТАСС первый заместитель начальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Поезд выдержан в бело-синей цветовой гамме. Снаружи изображены главные герои новогоднего сюжета - пингвины, осваивающие зимние виды спорта. Зимние сюжеты сменяются надписями "С новым годом, Москва!", напоминая горожанам и гостям столицы о приближающемся празднике.

Внутреннее убранство поезда посвящено подготовке к Новому году. По периметру вагонов развешаны еловые ветки с игрушками, бусы, мишура, гигантские 3D-снежинки. Чтобы оформление поезда на выбивалось из стилистки городского транспорта, на некоторые элементы дизайна нанесен логотип московского метрополитена.

Концерт и селфи с Дедом Морозом

Первых гостей поезда встретили Дед Мороз и Снегурочка. Ударив громко посохом по полу, новогодний волшебник поприветствовал пассажиров и поинтересовался, нравится ли им оформление поезда. "Загадайте желание, и оно обязательно сбудется. Многие из вас писали письма руководству подземки в уходящем году, просили запустить на линию праздничный поезд и вот, исполнено. Осторожно, двери закрываются, следующая станция "Новый год", - сказал Дед Мороз.

В пути для пассажиров выступил саксофонист - участник проекта "Музыка в метро", он устроил импровизированный концерт, исполнив сразу несколько известных новогодних композиций. Пока взрослые пользователи подземки подпевали, пассажиры помоложе делали селфи с персонажами. Самыми популярными героями снимков стали Дед Мороз и Снегурочка.

По словам Латыпова, новогодний поезд запускают в метрополитене второй год подряд. В прошлом году пассажиры высоко оценили появление брендированного состава, но сразу выступили с предложением оповещать их о том, когда его можно увидеть на линии. "Было много пассажиров, которые ждали и искали этот поезд, и нам пришлось опубликовать график его следования. Если в этом году будут похожие просьбы, мы на них отреагируем", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этом году организаторы выбрали для поезда "более спокойную" расцветку, так как метрополитен выполняет в первую очередь транспортную функцию, отличается повышенным уровнем опасности в отличие от наземного транспорта, и оформление не должно отвлекать пассажиров от поездки. Кроме того, прошлогодний праздничный состав отличало наличие светодиодных элементов и гирлянд, некоторые за время курсирования поезда на Кольцевой линии "куда-то делись". "В этом году мы сделали акцент на традиционных новогодних украшениях - елочных игрушках, снежинках, мишуре. Для оформления понадобилось более 300 метров мишуры и около тысячи шариков", - сказал Латыпов.

Замглавы метро признался, что самым сложным в оформлении поезда стало крепление всех украшений, чтобы во время разгона игрушки надежно держались на своих местах. "С другой стороны важно, чтобы все выглядело натурально. Если вы внимательно посмотрите, то не увидите ни одного крепления", - подчеркнул он.

Путешествие начинается

В этом году москвичей и гостей столицы ждет еще много новогодних сюрпризов в метро, сказал Латыпов, но раскрывая подробностей. "Отмечу лишь то, что в этом году метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать на протяжении всей новогодней ночи, а в рождественскую ночь поезда будут ходить на час дольше - до двух часов. В 23:50 в поездах метро и МЦК второй год подряд будет организована трансляция новогоднего поздравления президента России", - сказал Латыпов.

Новогодний состав сделал круг по Кольцевой линии, после чего руководство метрополитена, Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров с наступающими праздниками и покинули состав. Они пообещали, что обязательно прокатятся в новогоднем составе в преддверии праздников через год и придумают более интересную программу праздничного путешествия.

Московский метрополитен регулярно запускает тематические поезда по случаю праздничных и важных событий. За 2017 год пассажиры увидели уже десять именных составов. Среди них поезд, посвященный чемпионату мира по футболу, который пройдет в Москве в 2018 году, историческому фестивалю "Времена и эпохи. Собрание", выставке "Россия, устремленная в будущее".