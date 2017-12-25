В Севастополе сняли клип на симфонию в память о катастрофе Ту-154

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Севастопольцы - организаторы и участники ежегодного Большого севастопольского офицерского бала - записали видеоклип в память о жертвах крушения самолета Минобороны РФ Ту-154, разбившегося над Черным морем в конце прошлого года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба бала.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

"Организаторы и участники Большого севастопольского офицерского бала выпустили в свет видео-посвящение памяти Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, 65 участников которого трагически погибли год назад в результате крушения самолета Ту-154 в Черном море. В качестве музыкального сопровождения к видеоработе используется симфония "Экипаж", специально написанная композитором Ильей Демуцким для Севастопольского бала", - говорится в сообщении.

На музыку симфонии известного российского композитора Ильи Демуцкого был поставлен номер-образ, символизирующий жизненный путь и светлое мироощущение участников легендарного ансамбля и его художественного руководителя, главного военного дирижера страны Валерия Халилова, чьи жизни трагически оборвались в результате крушения борта Ту-154 в Черном море.

Хореографическую композицию, которая вошла в опубликованное в годовщину катастрофы видео, исполнили офицеры Черноморского флота. Это выступление стало одним из самых ярких событий на IV Большом севастопольском офицерском Бале "Герой нашего времени", прошедшем 11 июня этого года на Михайловской береговой батарее.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.