Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.12:
$ 58.2
€ 69.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штраф за нелегальную добычу янтаря в РФ увеличен в 100 раз

Общество
25 декабря, 22:58 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 25, декабря. /ТАСС

Губернатор Калининградской области отметил, что повышение штрафа "должно привести к тому, что незаконная добыча станет экономически невыгодной"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Штраф за незаконную добычу янтаря для физических лиц увеличен в России в 100 раз. Вместо 3-5 тыс. рублей за такое нарушение нелегальные добытчики будут штрафоваться на 200-500 тыс. рублей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Калининградской области.

Смотрите также
Узел обогащения Калининградского янтарного комбината в поселке Янтарный

Солнечный камень на голубой земле: кому доступны тайны калининградского янтаря

"Для граждан штраф [за незаконную добычу] устанавливается в размере от 200 до 500 тыс. рублей вместо прежних 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц он вырос с 30-50 тыс. до 500-800 тыс. рублей. Ранее установленный в пределах одного миллиона рублей штраф для юридических лиц в измененной редакции статьи КоАП определен от 10 до 60 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что предложения по внесению изменений в КоАП были разработаны областными властями по поручению президента РФ. В декабре Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан главой государства.

"Установление более ощутимого взыскания должно привести к тому, что незаконная добыча станет экономически невыгодной. Со своей стороны усилим взаимодействие с правоохранительными, контрольными и надзорными органами, чтобы обеспечить эффективность этих административных мер", - отметил губернатор области Антон Алиханов, высказывания которого цитирует пресс-служба областного правительства.

Янтарь легальный и нелегальный

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. Работающий в регионе Калининградский янтарный комбинат является единственным в стране предприятием, ведущим промышленную добычу этого минерала.

Балансовые запасы минерала в границах горного отвода комбината превышают 150 тыс. тонн, чего при существующих объемах добычи хватит более чем на 350 лет. Сезон 2017 года предприятие завершило в ноябре, добыв 453 тонны янтаря, что стало рекордным показателем за 41 год.

По данным регионального Министерства по промышленной политике, развитию торговли и предпринимательства в 2014-2016 годах за незаконную добычу янтаря в области ежегодно привлекалось к административной ответственности более тысячи человек. Объемы конфискованного янтаря варьировались в пределах от 26 до 47 тонн, стоимость конфискованного сырья оценивается в 3,8 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калининградская область
Персоны
Алиханов, Антон Андреевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
3
Мутко приостановил работу в РФС, чтобы защитить свою честь в допинговом скандале
4
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама