Штраф за нелегальную добычу янтаря в РФ увеличен в 100 раз

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Штраф за незаконную добычу янтаря для физических лиц увеличен в России в 100 раз. Вместо 3-5 тыс. рублей за такое нарушение нелегальные добытчики будут штрафоваться на 200-500 тыс. рублей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Калининградской области.

"Для граждан штраф [за незаконную добычу] устанавливается в размере от 200 до 500 тыс. рублей вместо прежних 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц он вырос с 30-50 тыс. до 500-800 тыс. рублей. Ранее установленный в пределах одного миллиона рублей штраф для юридических лиц в измененной редакции статьи КоАП определен от 10 до 60 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что предложения по внесению изменений в КоАП были разработаны областными властями по поручению президента РФ. В декабре Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан главой государства.

"Установление более ощутимого взыскания должно привести к тому, что незаконная добыча станет экономически невыгодной. Со своей стороны усилим взаимодействие с правоохранительными, контрольными и надзорными органами, чтобы обеспечить эффективность этих административных мер", - отметил губернатор области Антон Алиханов, высказывания которого цитирует пресс-служба областного правительства.

Янтарь легальный и нелегальный

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. Работающий в регионе Калининградский янтарный комбинат является единственным в стране предприятием, ведущим промышленную добычу этого минерала.

Балансовые запасы минерала в границах горного отвода комбината превышают 150 тыс. тонн, чего при существующих объемах добычи хватит более чем на 350 лет. Сезон 2017 года предприятие завершило в ноябре, добыв 453 тонны янтаря, что стало рекордным показателем за 41 год.

По данным регионального Министерства по промышленной политике, развитию торговли и предпринимательства в 2014-2016 годах за незаконную добычу янтаря в области ежегодно привлекалось к административной ответственности более тысячи человек. Объемы конфискованного янтаря варьировались в пределах от 26 до 47 тонн, стоимость конфискованного сырья оценивается в 3,8 млрд рублей.