В Кремле пройдет детская Общероссийская елка

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Детский праздник Общероссийской елки пройдет во вторник в Государственном Кремлевском дворце. По приглашению президента России на него съехались более 5 тыс. школьников из всех регионов.

В этот раз маленькие гости Кремля увидят музыкальную феерию "Новогодняя звезда". Действующими лицами будут герои русских народных сказок и отечественных мультфильмов и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, в фойе перед спектаклем также подготовлена развлекательная программа со всевозможными конкурсами и викторинами. Ее темой стала "ожившая библиотека", когда любимые персонажи в прямом смысле слова сойдут со страниц фолиантов.

Крылова пообещала, что все приглашенные получат традиционные праздничные подарки - наборы сладостей от лучших российских производителей. Они упакованы в коробку в форме Спасской башни Кремля.

По традиции на Общероссийскую елку в Кремле приглашаются лучшие ученики, победители различных олимпиад, воспитанники детских домов. В Москве они проводят несколько дней, для них готовится экскурсионная программа, один из пунктов которой - прогулка по Кремлю с обязательным посещением Соборной площади, где наряжена живая 27-метровая ель.

Детское новогоднее представление в Кремле могут посмотреть все желающие: "Новогодняя звезда" в афише Государственного Кремлевского дворца до конца зимних каникул.

Обеспечение безопасности детей

Ранее Федеральная служба охраны (ФСО) сообщила, что ограничит проход туристов в Московский Кремль и на Красную площадь в день проведения Общероссийской елки.

"В связи с проведением Общероссийской новогодней елки допуск граждан в Московский Кремль 26 декабря 2017 года производиться не будет, за исключением прохода со стороны Боровицкой башни для посещения Государственной Оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

В ФСО уточнили, что также "допуск граждан на территорию Красной площади и площадь Васильевский спуск в этот день с 08:00 до 18:00 мск осуществляться не будет".