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"Норникель" выделит более 120 млн рублей на социальные проекты в трех регионах России

Общество
26 декабря, 13:05 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 26, декабря. /ТАСС

Средства будут направлены победителям конкурса "Мир новых возможностей", который компания проводит в четвертый раз

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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

ЧИТА, 26 декабря. /ТАСС/. Компания "Норникель" объявила победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы "Мир новых возможностей". Участники из Красноярского и Забайкальского краев, а также Мурманской области получат 123,6 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Норникель" признал победителями конкурса социальных проектов благотворительной программы "Мир новых возможностей" 116 общественно-полезных инициатив из Норильска и Таймырского района (Красноярский край), Мончегорска и Печенгского района (Мурманская область), а также Читы. Объем грантовой поддержки для них составит 123,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Конкурс социальных проектов благотворительной программы "Мир новых возможностей" проводится "Норникелем" в четвертый раз. В этом году к нему впервые присоединились участники из Читы, что связано с запуском в Забайкальском крае нового предприятия - Быстринского горно- обогатительного комбината.

В пресс-службе горнорудного комплекса "Быстринский" добавили, что на гранты "Норникеля" претендовали 143 проекта из Читы, 18 из них стали победителями. Общая сумма грантов для читинских участников составит около 24 млн рублей.

"Общественные инициативы направлены на улучшение качества жизни населения и создание комфортной среды - это развитие волонтерского движения, внедрение новых методик и технологий работы с детьми и молодежью, создание общественных пространств, расширение спектра социальных услуг, развитие творческого потенциала и создание новых форм досуга. В их числе также пропаганда здорового образа жизни и охрана окружающей среды", - уточнили в пресс-службе.

Конкурс состоял из восьми основных номинаций, которые ранжируются по величине грантов. Максимальное финансирование до 5 млн рублей присуждается в номинациях "Полюс города" и "Полюс севера". Эти категории направлены на улучшение городской среды и развитие эколого-просветительской деятельности. В других номинациях призовой фонд составляет от 500 тыс. до 2 млн рублей.

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