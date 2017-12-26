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Мэр Москвы заложил капсулу строительства нового неонатального центра

Общество
26 декабря, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Строительство планируют завершить к концу 2019 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Новый неонатальный центр построят в Москве на территории роддома №4. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник принял участие в закладке капсулы на месте строительства объекта и подписал послание для нее.

"В этом неонатальном центре будет самое современное оборудование", - сказал Собянин.

Глава города также поздравил медработников роддома с рождением 25 декабря 300-тысячного ребенка со дня основания учреждения в 1981 году, матерью которого стала жительница юго-западного округа Анастасия Лебедева. Также Собянин вручил врачам благодарности. Он отметил, что роддом №4 является одним из лучших в Москве, и выразил уверенность, что неонатальный центр на его территории станет одним из лучших в России.

Строительство пятиэтажного здания неонатального центра площадью 12,7 тыс. кв. м планируется завершить к концу 2019 года. Особенностью центра станет совестное пребывание матери и ребенка в реанимации.

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