Мэр Москвы заложил капсулу строительства нового неонатального центра

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Новый неонатальный центр построят в Москве на территории роддома №4. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник принял участие в закладке капсулы на месте строительства объекта и подписал послание для нее.

"В этом неонатальном центре будет самое современное оборудование", - сказал Собянин.

Глава города также поздравил медработников роддома с рождением 25 декабря 300-тысячного ребенка со дня основания учреждения в 1981 году, матерью которого стала жительница юго-западного округа Анастасия Лебедева. Также Собянин вручил врачам благодарности. Он отметил, что роддом №4 является одним из лучших в Москве, и выразил уверенность, что неонатальный центр на его территории станет одним из лучших в России.

Строительство пятиэтажного здания неонатального центра площадью 12,7 тыс. кв. м планируется завершить к концу 2019 года. Особенностью центра станет совестное пребывание матери и ребенка в реанимации.