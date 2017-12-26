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Собянин поручил усилить безопасность перевозок в Москве после ДТП на Кутузовском проспекте

Общество
26 декабря, 13:03 UTC+3

В результате аварии погибли четыре человека

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил усилить меры безопасности на городском транспорте после ДТП на Кутузовском проспекте в понедельник, в результате которого погибли четыре человека.

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Что известно о ДТП с автобусом у метро "Славянский бульвар" в Москве

"Прошу усилить контроль в предпраздничные и праздничные дни, организуйте эту работу (усиление мер безопасности - прим. ТАСС) совместно с коллегами из Московской области", - сказал Собянин во вторник на оперативном совещании правительства Москвы, обращаясь к своему заместителю по вопросам транспорта Максиму Ликсутову.

В свою очередь заместитель мэра столицы Леонид Печатников заявил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы, что будет делаться все необходимое, чтобы избежать в будущем подобных аварий.

"Вчера произошла трагическая история, о который вы знаете. Девять человек были госпитализированы, из них двое в тяжёлом состоянии, а семь человек в состоянии средней степени тяжести", - сказал он.
Печатников добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"На сегодняшний день у нас есть надежда на то, что удастся других жертв избежать, - сказал заместитель мэра. - Тем не менее, <…> двое находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Мы оцениваем их состояние как тяжелое".

Авария произошла 25 декабря возле станции метро "Славянский бульвар" около 14:50 мск. Рейсовый автобус, следовавший из Сколково до "Славянского бульвара", въехал в многолюдный подземный переход. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок, и 11 пострадали. Все они пешеходы.

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ДТП у станции метро "Славянский бульвар"
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