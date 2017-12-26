Патриарх Кирилл призвал православных россиян принять участие в выборах президента

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал свою паству внести вклад в формирование будущего страны и отметил важность участия каждого избирателя в выборах президента России в 2018 году. Об этом предстоятель Церкви сказал во вторник на заседании Высшего церковного совета.

"Мы обязательно должны принять участие (в выборах - прим. ТАСС) для того, чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны. Я надеюсь, что архипастыри и пастыри нашей Церкви поддержат меня и обратят свой призыв ко всей пастве быть активными, в том числе и в предстоящую кампанию по избранию президента Российской Федерации", - сказал патриарх.

"Церковь имеет паству, которая придерживается разных политических взглядов. И люди будут по-разному голосовать. Церковь никогда не определяет своей политической позиции, которая могла бы быть растолкована как поддержка или не поддержка той или иной политической силы", - уточнил он.