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Путин встретится с семьей погибшего в Сирии пилота Олега Пешкова

Общество
26 декабря, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Глава государства во вторник также посетит Дом правительства

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится во вторник с семьей погибшего в Сирии в результате атаки ВВС Турции летчика Олега Пешкова. "Президент сегодня встретится с вдовой Героя России летчика Пешкова, который трагически погиб при исполнении своего военного долга: с вдовой Еленой Юрьевной Пешковой и с детьми - дочерью и сыном героя", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Песков напомнил, что во вторник глава государства также посетит Дом правительства и поздравит членов кабмина с Новым годом. По его словам, традиционно на таких мероприятиях выступают президент и премьер, которые обычно говорят о том, что сделано в уходящем году, что предстоит сделать в перспективе. Песков напомнил, что на встрече с парламентариями, которая состоялась в понедельник, Путин призвал всех не замыкаться на краткосрочной повестке дня предстоящего электорального периода.

По словам представителя Кремля, также в графике президента - традиционная предновогодняя неформальная встреча с лидерами стран-участниц СНГ.

Летчик Олег Пешков погиб в результате атаки ВВС Турции на российский Су-24, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии. Самолет был сбит ракетой "воздух - воздух", выпущенной истребителем F-16 ВВС Турции. Один из летчиков погиб, второй был спасен в результате 12-часовой операции российских и сирийских спецподразделений. В ходе операции по эвакуации экипажа бомбардировщика был также потерян вертолет Ми-8, погиб морпех-контрактник Александр Позынич.

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