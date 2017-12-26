Кузнецова проверит законность дополнительных требований властей Москвы к приемным семьям

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова проверит законность и обоснованность требований столичных органов опеки к приемным родителям заключать дополнительные соглашения о воспитании уже находящихся у них под опекой сирот.

Ранее Департамент соцзащиты Москвы издал приказ, согласно которому органы опеки столицы должны заключать с приемными семьями дополнительные соглашения, предусматривающие обязанность опекунов вместе с детьми ежегодно проходить психологическое тестирование, предоставлять два раза в год характеристики из школ на детей, подписать договор о так называемом сопровождении семьи, допускать для проверки в квартиру не только сотрудников органов опеки, но и третьих лиц, а также ряд других обязательств.

"Сейчас мы создадим рабочую группу, я свяжусь с приемными семьями, Департаментом [соцзащиты Москвы], мы создадим эту экспертную группу с участием всех необходимых экспертов и параллельно направим в прокуратуру запрос", - сказала журналистам Кузнецова во вторник, отметив, что "закон обратной силы не имеет".

Детский омбудсмен также призвала региональные власти к осторожности при введении новых нормативных актов в отношении приемных семей.

"Прежде чем вводить подобные документы, вводить это тестирование, [другие] способы мониторинга неплохо бы, во- первых, проверить качество методик на небольшом количестве семей, которые готовы принять участие в эксперименте добровольно. Я призываю к тому, чтобы мы осторожно работали с новыми предложениями, нормами для семьи", - подчеркнула она. "Без обкатки, отработки нельзя взмахом пера вдруг просыпаться в новом мире", - заключила детский омбудсмен.