Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова проверит законность дополнительных требований властей Москвы к приемным семьям

Общество
26 декабря, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Накануне был издан приказ, согласно которому органы опеки столицы должны заключать с приемными семьями дополнительные соглашения, касающихся дополнительного контроля жизни ребенка в семье

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова проверит законность и обоснованность требований столичных органов опеки к приемным родителям заключать дополнительные соглашения о воспитании уже находящихся у них под опекой сирот.

Ранее Департамент соцзащиты Москвы издал приказ, согласно которому органы опеки столицы должны заключать с приемными семьями дополнительные соглашения, предусматривающие обязанность опекунов вместе с детьми ежегодно проходить психологическое тестирование, предоставлять два раза в год характеристики из школ на детей, подписать договор о так называемом сопровождении семьи, допускать для проверки в квартиру не только сотрудников органов опеки, но и третьих лиц, а также ряд других обязательств.

"Сейчас мы создадим рабочую группу, я свяжусь с приемными семьями, Департаментом [соцзащиты Москвы], мы создадим эту экспертную группу с участием всех необходимых экспертов и параллельно направим в прокуратуру запрос", - сказала журналистам Кузнецова во вторник, отметив, что "закон обратной силы не имеет".

Детский омбудсмен также призвала региональные власти к осторожности при введении новых нормативных актов в отношении приемных семей.

"Прежде чем вводить подобные документы, вводить это тестирование, [другие] способы мониторинга неплохо бы, во- первых, проверить качество методик на небольшом количестве семей, которые готовы принять участие в эксперименте добровольно. Я призываю к тому, чтобы мы осторожно работали с новыми предложениями, нормами для семьи", - подчеркнула она. "Без обкатки, отработки нельзя взмахом пера вдруг просыпаться в новом мире", - заключила детский омбудсмен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Сахалине штормовым ветром с балкона унесло пенсионерку
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Эксперты назвали главные русские слова 2017 года
4
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
5
Умер один из создателей рунета Валерий Бардин
6
Водитель въехавшего в переход в Москве автобуса не привлекался за нарушения ПДД
7
СК подтвердил факт госпитализации водителя автобуса, въехавшего в пешеходный переход
Темы дня
Новости партнеров
Реклама