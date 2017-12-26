Совфед отклонил закон, запрещающий контактную притравку охотничьих животных

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник отклонил закон о запрете деятельности контактных притравочных станций, где собак натравливают на диких животных, и контактную притравку как таковую. Принято решение о создании согласительной комиссии.

Закон устанавливает требования к подготовке и обучению собак охотничьих пород и ловчих птиц, не допускающих жестокого обращения с животными, в том числе причинения им физического вреда. Авторами инициативы выступили председатель палаты Вячеслав Володин, его первый заместитель Иван Мельников (КПРФ), вице-спикеры Ольга Тимофеева ("Единая Россия") и Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), глава комитета по экологии и охране окружающей среды единоросс Владимир Бурматов и другие парламентарии.

Спорные моменты

В ходе дискуссии многие сенаторы высказались против принятия законопроекта, обосновывая это тем, что документ не проработан, а его принятие приведет к проблемам в охотничьей отрасли.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что закон обсуждается уже год. "Противоречия между защитниками животных, которые заботятся о гуманном отношении к животным, и со стороны охотничьего сообщества, которое тоже право в постановке вопроса. И Госдума, и правительство в этом участвовали, прошло много дискуссий, многократно откладывался этот закон. В конечном счете все пришли к выводу, что необходим некий компромисс [которым и стал в итоге этот закон]", - сказала Матвиенко, добавив, что сегодня нет единого решения, которое устроило бы всех.

Сенаторы предложили отклонить закон, создав согласительную комиссию по нему из депутатов и сенаторов. "Я все жду, когда же кто-то из защитников животных слово возьмет. Получается, что почти 100 процентов охотники. А где защитники животных?", - спросила Матвиенко, обращаясь к сенаторам.

В результате голосования за его одобрение проголосовали 43 сенатора, против - 78, воздержались 22 парламентария.

Председатель верхней палаты парламента попросила сенаторов наладить процесс согласительной работы с депутатами Госдумы и подготовить ту редакцию закона, которая была бы компромиссом и не вызвала протест защитников животных. "Я надеюсь, что согласительная комиссия продуктивно поработает, и мы до конца января вернемся к рассмотрению этого закона. Если не будет достигнуто согласие, право Думы преодолеть наше вето и внести напрямую президенту", - сказала спикер Совфеда. При этом она призвала всех найти компромиссное решение.