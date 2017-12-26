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Путин выразил соболезнования Дутерте в связи с разрушительным тайфуном на Филиппинах

Общество
26 декабря, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Стихия унесла жизни 240 человек, 107 пропали без вести

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном, а также пожаром в городе Давао, унесшим жизни 37 человек.

Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными тайфуном "Винта", а также масштабным пожаром, произошедшим в Вашем родном городе Давао. Особенно трагично, что эти бедствия произошли в канун светлого праздника Рождества Христова", - говорится в сообщении.

Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По последним данным, жертвами оползней и наводнений на юге Филиппин, вызванных тропическим штормом, стали по меньшей мере 240 человек, еще 107 человек числятся пропавшими без вести. Около 52 тыс. граждан покинули свои дома. Они встретили Рождество (большинство жителей Филиппин исповедуют католицизм - прим. ТАСС) в центрах эвакуации.

Пожар в торговом центре в третьем по величине филиппинском городе Давао унес жизни 37 человек в ночь на воскресенье.

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Персоны
Дутерте, Родриго Путин, Владимир Владимирович
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