Видео из интернета помогло ученым оценить состояние редкой особи леопарда в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае смогли идентифицировать и оценить состояние леопарда, которого ранее снял на видео и выложил в интернет неизвестный автолюбитель. Как сообщает во вторник пресс-служба нацпарка, самка, за которой ученые наблюдают почти 10 лет, выглядит здоровой.

YouTube/Земля Леопарда

"Видео было снято на дороге у леса, предположительно неподалеку от села Барабаш Хасанского района. Несмотря на низкое качество записи, сотрудникам национального парка удалось узнать любопытную особь, удивившую автолюбителей своим внезапным появлением. Сравнение рисунка пятен на шкуре с узорами всех известных обитателей нацпарка показало, что героем видео оказалась самка под номером Leo 69F. Одна из старейшин национального парка впервые была зафиксирована фотоловушкой еще в 2008 году", - говорится в сообщении.

Видео снял на камеру мобильного телефона неизвестный автолюбитель, проезжавший через территорию национального парка. Сотрудники "Земли леопарда" наткнулись на короткий ролик в интернете. На видео Leo 69F некоторое время спокойно разглядывает автомобиль, после чего удаляется в лес, не проявляя страха или агрессии.

"Подобная реакция леопарда на транспорт наблюдалась нами и раньше. Неоднократно сотрудники национального парка встречали в лесу животных, которые смотрели на машины, но не убегали. Дело в том, что дикие звери воспринимают автомобили как что-то менее опасное и угрожающее по сравнению с пешим человеком. Однако стоит им увидеть в машине живое существо, они спешат скрыться, что мы и наблюдаем в данном случае", - передает пресс-служба слова директора нацпарка Татьяны Барановской.

Хотя по полученным кадрам сложно однозначно оценить состояние зверя, по словам специалистов, внешне леопард выглядит здоровым. На воле дальневосточные леопарды живут в среднем 15 лет, так что эту кошку специалисты могут назвать пожилой. Заметно, что она весьма упитанна и явно не испытывает проблем с охотой. Ученые продолжат вести наблюдение за этой особью и другими леопардами с помощью крупнейшей в России сети фотоловушек, развернутой в национальном парке.