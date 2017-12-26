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Совфед одобрил закон об изучении допинга в лаборатории МГУ

Общество
26 декабря, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

МГУ будет включен в число юридических лиц, которые могут осуществлять переработку, ввоз и вывоз наркотических средств в научных целях

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, который позволяет созданной в МГУ имени М. В. Ломоносова национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, в частности ввозить и вывозить наркотические и психотропные вещества для исследования допинг-проб спортсменов.

Согласно закону, МГУ, в составе научно-образовательного комплекса которого создается национальная антидопинговая лаборатория, включается в число юридических лиц, которые могут осуществлять переработку, ввоз и вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в научных, учебных целях и в целях использования в экспертной деятельности.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, его принятие позволит национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, направленную на соблюдение антидопингового законодательства и, как следствие, защиту прав и законных интересов, здоровья спортсменов.

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