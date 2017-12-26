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Совфед одобрил закон об отстранении от работы тренеров - нарушителей антидопинговых правил

Общество
26 декабря, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Закон определяет три ситуации, при которых наставник должен приостановить свою деятельность

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон об отстранении от работы тренеров в случае нарушения ими антидопинговых правил.

Документ был внесен в Госдуму в апреле депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым.

Закон определяет три ситуации, при которых наставник должен приостановить свою деятельность. Так, тренер будет отстранен, если антидопинговая организация как во время соревнований, так и вне соревновательного периода признает факт владения им "любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом". В законе также поясняется, что поводом для отстранения может стать факт "распространения или попытка распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода наряду с фальсификацией или попыткой фальсификации в любой составляющей допинг-контроля".

Кроме того, временное отстранение наставника спортсмена от работы может грозить ему, если антидопинговая организация установит факт помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или какого-либо другого участия в нарушении антидопинговых правил.
В законе прописано, что трудовой договор с тренером может быть прекращен, если он нарушил (в том числе однократно) общероссийские и международные антидопинговые правила.

Полномочия по определению случаев и установлению порядка отстранения от должности закон возлагает на Министерство спорта РФ. 

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