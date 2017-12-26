Около 40 тыс. сотрудников Росгвардии будут обеспечивать порядок в новогодние праздники

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии будут обеспечивать охрану правопорядка в период проведения новогодних праздников с 31 декабря до 8 января. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС первый замглавы ведомства Сергей Меликов, в России на охрану правопорядка выйдут более 40 тыс. сотрудников.

"С 31 по 8 января для обеспечения безопасности на территории РФ будут задействованы около 40 тыс. сотрудников Росгвардии. Маршруты патрулирования будут максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий", - сказал он.

"В Москве будут задействованы около 4 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Приоритетом будут являться заявки ГУ МВД по Москве, которые в ближайшее время должны предложить нам расстановку войсковых нарядов с учетом культурно-зрелищных массовых мероприятий, многое зависит от того, как мэрия Москвы спланирует эти мероприятия", - отметил Меликов.

Особое внимание ведомство уделит местам, где будут проводиться детские елки и массовые гуляния.

"Мы предпримем все усилия, чтобы обеспечить безопасность проведения праздников не только в Москве, но и во всех регионах нашей страны. Многие места массовых гуляний будут оборудованы рамками для досмотра. Это сделано не для того, чтобы затруднить движение, а для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Это технические средства, которые позволяют на дистанции осуществлять досмотр", - заключил Меликов.