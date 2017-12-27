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Мир в ожидании Нового года

Общество
27 декабря, 13:53 UTC+3

Как украшают улицы в преддверии Нового года в разных странах

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Посетители на "Гум-Ярмарке" на Красной площади
Посетители на "Гум-Ярмарке" на Красной площади
Посетители на "Гум-Ярмарке" на Красной площади
© Марина Лысцева/ТАСС
Фестиваль "Путешествие в Рождество" на Манежной площади
Фестиваль "Путешествие в Рождество" на Манежной площади
Фестиваль "Путешествие в Рождество" на Манежной площади
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Большой театр в преддверии Нового года
Большой театр в преддверии Нового года
Большой театр в преддверии Нового года
© Сергей Бобылев/ТАСС
Во время фестиваля "Путешествие в Рождество" на одной из улиц Москвы
Во время фестиваля "Путешествие в Рождество" на одной из улиц Москвы
Во время фестиваля "Путешествие в Рождество" на одной из улиц Москвы
© Сергей Бобылев/ТАСС
Новогодняя ель на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Новогодняя ель на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Новогодняя ель на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© Александр Демьянчук/ТАСС
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© Александр Демьянчук/ТАСС
Рождественские украшения и елка в городе Иокогама, Япония
Рождественские украшения и елка в городе Иокогама, Япония
Рождественские украшения и елка в городе Иокогама, Япония
© Алексей Заврачаев/ТАСС
Праздничная иллюминация на здании барселонской Ратуши и площади Святого Иакова, Испания
Праздничная иллюминация на здании барселонской Ратуши и площади Святого Иакова, Испания
Праздничная иллюминация на здании барселонской Ратуши и площади Святого Иакова, Испания
© Иван Батырев/ТАСС
Рождественская елка на улице Ратчапрасонг в Бангкоке, Таиланд
Рождественская елка на улице Ратчапрасонг в Бангкоке, Таиланд
Рождественская елка на улице Ратчапрасонг в Бангкоке, Таиланд
© Алексей Сковоронский/ТАСС
Елка на главной площади Надьварада (Орадя), Румыния
Елка на главной площади Надьварада (Орадя), Румыния
Елка на главной площади Надьварада (Орадя), Румыния
© EPA-EFE/Zsolt Czegledi
Рождественский рынок во Франкфурте, Германия
Рождественский рынок во Франкфурте, Германия
Рождественский рынок во Франкфурте, Германия
© Thomas Lohnes/Getty Images
Праздничная иллюминация на Риджент-стрит в Лондоне, Великобритания
Праздничная иллюминация на Риджент-стрит в Лондоне, Великобритания
Праздничная иллюминация на Риджент-стрит в Лондоне, Великобритания
© REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Витрины магазинов в Стамбуле, Турция
Витрины магазинов в Стамбуле, Турция
Витрины магазинов в Стамбуле, Турция
© Chris McGrath/Getty Images
Парк развлечений в Токио, Япония
Парк развлечений в Токио, Япония
Парк развлечений в Токио, Япония
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Украшения в реке Чхонгечхон в Сеуле, Южная Корея
Украшения в реке Чхонгечхон в Сеуле, Южная Корея
Украшения в реке Чхонгечхон в Сеуле, Южная Корея
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Рождественская елка на улице Королевского договора в Варшаве, Польша
Рождественская елка на улице Королевского договора в Варшаве, Польша
Рождественская елка на улице Королевского договора в Варшаве, Польша
© AP Photo/Czarek Sokolowski
Украшение улиц в центре Тбилиси, Грузия
Украшение улиц в центре Тбилиси, Грузия
Украшение улиц в центре Тбилиси, Грузия
© EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
Рождественские огни в Янгоне, Мьянма
Рождественские огни в Янгоне, Мьянма
Рождественские огни в Янгоне, Мьянма
© EPA-EFE/LYNN BO BO
Посетители "Рождественского дома" в Маниле, Филиппины
Посетители "Рождественского дома" в Маниле, Филиппины
Посетители "Рождественского дома" в Маниле, Филиппины
© AP Photo/Bullit Marquez
Праздничная иллюминация в центре Денвера, США
Праздничная иллюминация в центре Денвера, США
Праздничная иллюминация в центре Денвера, США
© AP Photo/David Zalubowski
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Посетители на "Гум-Ярмарке" на Красной площади
© Марина Лысцева/ТАСС
Фестиваль "Путешествие в Рождество" на Манежной площади
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Большой театр в преддверии Нового года
© Сергей Бобылев/ТАСС
Во время фестиваля "Путешествие в Рождество" на одной из улиц Москвы
© Сергей Бобылев/ТАСС
Новогодняя ель на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© Александр Демьянчук/ТАСС
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© Александр Демьянчук/ТАСС
Рождественские украшения и елка в городе Иокогама, Япония
© Алексей Заврачаев/ТАСС
Праздничная иллюминация на здании барселонской Ратуши и площади Святого Иакова, Испания
© Иван Батырев/ТАСС
Рождественская елка на улице Ратчапрасонг в Бангкоке, Таиланд
© Алексей Сковоронский/ТАСС
Елка на главной площади Надьварада (Орадя), Румыния
© EPA-EFE/Zsolt Czegledi
Рождественский рынок во Франкфурте, Германия
© Thomas Lohnes/Getty Images
Праздничная иллюминация на Риджент-стрит в Лондоне, Великобритания
© REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Витрины магазинов в Стамбуле, Турция
© Chris McGrath/Getty Images
Парк развлечений в Токио, Япония
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Украшения в реке Чхонгечхон в Сеуле, Южная Корея
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Рождественская елка на улице Королевского договора в Варшаве, Польша
© AP Photo/Czarek Sokolowski
Украшение улиц в центре Тбилиси, Грузия
© EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
Рождественские огни в Янгоне, Мьянма
© EPA-EFE/LYNN BO BO
Посетители "Рождественского дома" в Маниле, Филиппины
© AP Photo/Bullit Marquez
Праздничная иллюминация в центре Денвера, США
© AP Photo/David Zalubowski

До Нового года остаются считаные дни. Власти мировых столиц позаботились о том, чтобы создать праздничную атмосферу, украсив улицы новогодними елками, гирляндами и праздничной иллюминацией.

В Москве проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Москвичей и гостей столицы России ожидают ежедневные представления, спектакли, концерты и мастер-классы. Главные мероприятия пройдут на Тверской улице и Красной площади, а также на Манежной и Тверской площадях, Рождественке, Арбате и Новом Арбате, на Тверском и Гоголевском бульварах, скверах и бульварах Москвы. Узнать подробное расписание фестиваля, а также пункты елочных базаров и новогодних ярмарок вы можете, посмотрев карту "Путеводитель по новогоднему настроению", в которой ТАСС собрал самые интересные события предстоящих выходных.

Праздничное оформление фестиваля "Путешествие в Рождество" создали с помощью 2 тыс. км гирлянд. 1,8 тыс. зданий и сооружений, включая мосты, эстакады и памятники, украшены архитектурно-художественной подсветкой. 

Как жители разных стран создают новогоднее настроение — смотрите в галерее ТАСС.

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