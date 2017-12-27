Мир в ожидании Нового года

Во время фестиваля "Путешествие в Рождество" на одной из улиц Москвы © Сергей Бобылев/ТАСС

Во время фестиваля "Путешествие в Рождество" на одной из улиц Москвы © Сергей Бобылев/ТАСС

До Нового года остаются считаные дни. Власти мировых столиц позаботились о том, чтобы создать праздничную атмосферу, украсив улицы новогодними елками, гирляндами и праздничной иллюминацией.

В Москве проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Москвичей и гостей столицы России ожидают ежедневные представления, спектакли, концерты и мастер-классы. Главные мероприятия пройдут на Тверской улице и Красной площади, а также на Манежной и Тверской площадях, Рождественке, Арбате и Новом Арбате, на Тверском и Гоголевском бульварах, скверах и бульварах Москвы. Узнать подробное расписание фестиваля, а также пункты елочных базаров и новогодних ярмарок вы можете, посмотрев карту "Путеводитель по новогоднему настроению", в которой ТАСС собрал самые интересные события предстоящих выходных.

Праздничное оформление фестиваля "Путешествие в Рождество" создали с помощью 2 тыс. км гирлянд. 1,8 тыс. зданий и сооружений, включая мосты, эстакады и памятники, украшены архитектурно-художественной подсветкой.

Как жители разных стран создают новогоднее настроение — смотрите в галерее ТАСС.