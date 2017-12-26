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Поисковики установили имя ставропольского бойца, погибшего в 1941 году в Калужской области

Общество
26 декабря, 20:26 UTC+3 ПЯТИГОРСК край/ 26, декабря. /ТАСС

Участники поискового отряда изучают архивы части, в которой служил боец, чтобы установить имена еще 15 человек, чьи останки обнаружены в общем захоронении

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ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 26 декабря. /ТАСС/. Поисковики Подольска и Ставрополья установили имя бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Калужской области. Как сообщил во вторник ТАСС руководитель Ставропольского отделения "Поискового движения России" Григорий Касмынин, данные с трудом удалось прочесть на полуистлевшей записке в солдатском медальоне и восстановить по архивным документам.

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"Останки и смертный медальон воина поисковики отряда "Подольск" нашли в Жуковском районе Калужской области. Нам вместе удалось прочесть, что медальон принадлежал уроженцу села Вознесеновского Орджоникидзевского края [Ставропольского] бойцу 5-го воздушно-десантного корпуса РККА Георгию Афанасьевичу Погорелову. Погиб - 12 декабря 1941 года. Найдены и родственники солдата, долгие годы считавшие его без вести пропавшим", - рассказал Касмынин.

По его словам, медальон обнаружен в общем захоронении военных лет, где находились останки 16 человек. "Сейчас работаем в архивах, по найденному медальону нам известна воинская часть. И если в архиве той части остались записи о данном захоронении, возможно будет установить всех остальных 15 человек. Это будет большая удача", - уточнил Касмынин.

Вопрос с перезахоронением будет решен позже. "Обязательно будут приглашены родственники", - добавил он.

Ставропольское региональное отделение Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" существует с 2013 года и насчитывает около 200 человек. Проведены многочисленные экспедиции и поисковые работы. Установлены имена более 3 тыс. человек, погибших в военные годы. "Планируем в 2018 году провести экспедицию в Курском районе по местам боев 5-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса", - сказал Касмынин.

Поисковый отряд "Подольск" входит в Военно-патриотическое объединение поисковых отрядов Подольского региона "Память", зарегистрированного в центре "Отечество" Московской области. Объединение проводит поисковые экспедиции в полосе обороны 43-ей Армии по Нарскому рубежу, относящемуся ко времени Великой Отечественной войны 1941 года.

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Калужская область Ставропольский край Великая Отечественная война
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