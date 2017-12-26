Брижит Бардо выпустит мемуары в конце января

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Брижит Бардо опубликует 25 января 2018 года книгу со своими воспоминаниями. Об этом сама французская актриса и защитница животных сообщила во вторник агентству France-Presse.

"Эта книга подведет итог моей деятельности. Она будет называться "Слезы в бою". Это будет моя последняя книга - я больше не намерена выпускать других", - сказала 83-летняя француженка. Она подчеркнула, что изложит в мемуарах "свое видение мира и общества, того, каким образом власти им управляют, а также как обращаются с животными" в ее стране.

Мемуары будут изданы крупнейшим французским издательством Plon. Предыдущая книга Бардо "Крик в тишине" вышла в издательстве Rocher в 2003 году.

Она вызвала бурную полемику в стране, так как в ней актриса, в частности, написала о том, что "ненавидит весь род человеческий" и презирает "мусульманских захватчиков". Она выступила тогда с критикой левых сил Франции, негативно отозвалась о молодежи, безработных, нелегальных мигрантах. Нынешнюю книгу издательство подает как "одновременно спокойное и проникнутое бунтарским духом изложение событий жизни Бардо и ее борьбы в защиту животных".

Согласно данным агентства, Бардо в среду опубликует в газете Le Parisien открытое письмо французскому правительству. Оно приурочено к проводимой созданной актрисой ассоциацией защиты животных пропагандисткой кампании против использования меха в одежде. В то же время в письме содержится резкая критика французских властей, которых Бардо обвиняет в том, что их не интересует проблема защиты животных.