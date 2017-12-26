Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин назвал Шаинского ярким человеком, которого будет очень не хватать

Общество
26 декабря, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Во вторник стало известно, что композитор скончался на 93-м году жизни

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Владимира Шаинского талантливым композитором и ярким человеком, которого будет очень не хватать.

Смотрите также
Владимир Шаинский

Главные песни композитора Владимира Шаинского

Во вторник стало известно, что на 93-м году жизни умер известный российский композитор, народный артист РСФСР Владимир Шаинский.

"Автор любимых детских песен, музыки для художественных и мультипликационных фильмов, Владимир Яковлевич был талантливым композитором и ярким человеком, - приводятся слова Володина на официальном сайте Госдумы. - Многие поколения выросли на его творчестве".

"Нам будет очень его не хватать", - подчеркнул председатель палаты, выразив искренние соболезнования родным и близким композитора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Владимир Шаинский
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович Шаинский, Владимир Яковлевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США готовят террористов на своей базе Эт-Танф в Сирии
2
Источник: сотрудники ФСБ задержали экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
3
Власти трех городов добиваются от Пентагона передачи в ФБР данных о правонарушителях
4
Шаинский будет похоронен в США, если от РФ не поступит иных предложений
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Главные песни композитора Владимира Шаинского
7
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама