Володин назвал Шаинского ярким человеком, которого будет очень не хватать

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Владимира Шаинского талантливым композитором и ярким человеком, которого будет очень не хватать.

Во вторник стало известно, что на 93-м году жизни умер известный российский композитор, народный артист РСФСР Владимир Шаинский.

"Автор любимых детских песен, музыки для художественных и мультипликационных фильмов, Владимир Яковлевич был талантливым композитором и ярким человеком, - приводятся слова Володина на официальном сайте Госдумы. - Многие поколения выросли на его творчестве".

"Нам будет очень его не хватать", - подчеркнул председатель палаты, выразив искренние соболезнования родным и близким композитора.