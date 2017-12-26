Патриарх Кирилл вручил первому вице-президенту Азербайджана орден Cвятой княгини Ольги

БАКУ, 26 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил во вторник первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой орден Cвятой равноапостольной княгини Ольги II степени. Как сообщило Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТАдж), церемония состоялась в Храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх отметил, что Алиева удостоена награды за содействие Русской православной церкви (РПЦ) и особое участие в жизни Астрахани. "Вы играете очень важную роль в жизни своей страны и своего народа. Но как человек, обладающий очень многими талантами и замечательными душевными качествами, вы многое делаете и за пределами вашего Отечества", - сказал он.

В свою очередь Алиева подчеркнула, что отношения между Москвой и Баку в настоящее время выстраиваются на основе добрососедства, взаимного уважения и дружбы. "Азербайджан и Россия - это стратегические партнеры, и очень важную часть в этом партнерстве, конечно же, занимает наше сотрудничество в гуманитарное сфере. У нас огромный пласт общего культурного наследия", - указала она. Алиева отметила, что после восстановления независимости Азербайджан не только не утратил, но и приумножил этот потенциал.

Неиссякаемый интерес к русской культуре

По словам Алиевой, сегодня в Азербайджане наблюдается "неиссякаемый интерес к великой русской литературе и культуре". "В школах в полном объеме сохранено изучение русского языка. У нас в стране действуют 300 школ, даже более 300 школ, где образовательный процесс проходит полностью на русском языке", - продолжила она.

"В столице действуют Азербайджанский государственный русский драматический театр, Славянский университет. Тенденция открытия филиалов ведущих российских вузов в Азербайджане: у нас очень успешно функционируют филиал Московского государственного университета имени Ломоносова, филиал Первого Московского медицинского университета имени Сеченова - это еще один пример нашего успешного сотрудничества", - добавила первый вице-президент Азербайджана.

Фонд Гейдара Алиева и Астрахань

При содействии Фонда Гейдара Алиева - крупнейшей негосударственной организации Азербайджана, которой руководит Мехрибан Алиева, в 2013 году в Астрахани был установлен памятник святому равноапостольному князю Владимиру. "Над созданием этого памятника трудились лучшие азербайджанские художники и архитекторы. В течение года они создали величественный монумент, который выражает наше глубокое почтение и уважение к Русской православной церкви", - сказала на церемонии первый вице-президент.

Кроме того, при финансовой поддержке фонда в Астрахани реконструирована средняя школа, построен детский сад, мост Дружбы Азербайджана и России.

Орден святой равноапостольной княгини Ольги учрежден в 1988 году в связи с 1000-летием принятия христианства на Руси. Им награждаются женщины за большие заслуги в различных сферах церковной, государственной и общественной жизни.