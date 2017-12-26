Собянин: социальные расходы в Москве выросли почти в два раза с 2010 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Расходы бюджета Москвы на социальные нужды выросли с 2010 года в 1,8 раза, почти до 400 млрд руб., сообщил на своем сайте во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 2010 по 2018 год социальные расходы городского бюджета выросли с 216 до 393 млрд руб., то есть в 1,8 раза. <...>. Ресурсы для этого появились во многом благодаря тому, что в период кризиса мы не уменьшили городские инвестиции. А это, в свою очередь, привело к росту частных инвестиций, относительно быстрому выходу из кризиса и получению дополнительных доходов в городской бюджет", - говорится в сообщении.

Собянин также рассказал о повышении социальных выплат в 2018 году. Пособие родителям-одиночкам с детьми от 0 до 3 лет, которое сейчас составляет 2,4 - 5 тыс. руб., с 1 января вырастет до 15 тыс. руб. Остальные семьи с маленькими детьми получат 10 тыс. руб. в месяц (в 2017 году 2 - 3 тыс. руб.). Кроме того, с 14,5 до 17,5 тыс. руб. увеличится минимальный размер пенсии с московской доплатой.

"Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий, будут повышены в два раза. Городские пособия ветеранам войны, участникам обороны Москвы, а также выплаты юбилярам супружеской жизни также повышаются в 2 раза", - написал Собянин.

Мэр также сообщил о планах о закупке дополнительных 80 тыс. санаторно-курортных путевок для пожилых людей. Кроме того, он рассказал о разработке программы "Активное долголетие". "В новом году планируем серьезно увеличить количество предложений для пожилых людей. Будет больше продвинутых компьютерных курсов, больше абонементов на фитнес, больше танцевальных групп, экскурсий и кружков по интересам", - написал он.