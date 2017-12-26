Шаинский будет похоронен в США, если от РФ не поступит иных предложений

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Композитор Владимир Шаинский будет похоронен в городе Сан-Диего (штат Калифорния), если со стороны России не поступит других предложений. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила во вторник супруга композитора Светлана Шаинская.

"В настоящее время мы решаем этот вопрос, хотя сейчас в США Рождество, праздники и выходные, и это довольно трудно, - заметила Светлана. - Но пока мы планируем захоронить здесь (в Сан-Диего - прим. ТАСС), хотя если будут какие-то предложения из России, то я открыта". Сам композитор никакого завещания о месте захоронения не оставил, поскольку старался вообще не касаться этой темы. "Он не очень любил об этом говорить", - вспоминает Светлана Шаинская.

По словам супруги, ей сложно самостоятельно организовать похороны в России. "Одна я, к сожалению, не смогу это сделать, да и сейчас я эмоционально очень измучена", - призналась Светлана.

Также супруга композитора сообщила, что Шаинский до последних дней пребывал в хорошем расположении духа, постоянно шутил и говорил, что очень хочет жить.

"Он все время шутил и очень хотел жить", - отметила она.

Композитор пребывал в бодром состоянии духа вплоть до 15 декабря, когда ему стало плохо и его увезли в больницу. "Мы постоянно навещали его, сидели целыми днями рядом, - заметила она. - Дочь Анна (младшая дочь Шаинского - прим. ТАСС) постоянно навещала его и накануне тоже приехала из Сан-Франциско, где она живет и работает, на Рождество".

"24-го декабря мы провели много времени вместе, - отметила Светлана. - Но он был все эти дни без сознания". "В тот последний вечер мы с дочерью ушли уже очень поздно, было совсем темно, а в 2:10 ночи он умер. Нам позвонили в пять утра из больницы, и мы тут же приехали", - добавила она.

По словам Светланы, рак мочевого пузыря был диагностирован у композитора уже давно, и в 2008 году ему провели успешную операцию. "Последняя операция, которая прошла недавно - была более техническая, не по удалению онкологии, - заметила она. - Но, вы понимаете, ведь у него уже возраст - 92 года".

Жена композитора вспоминает, что до 9 мая 2017 года Владимир Шаинский практически не жаловался на здоровье. "Но 9 мая он получал много поздравлений, разговаривал со всеми и как-то очень разнервничался, видимо, вспоминал прошлые времена. Ему стало плохо, и он попал тогда в больницу, - рассказала Светлана Шаинская. - Вот с тех пор он не очень хорошо себя чувствовал, был в больнице, наверное, четыре-пять раз".