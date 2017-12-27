Российские спасатели отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России отмечают День спасателя. 27 декабря 1990 года в России была создана совершенно новая для страны служба - Российский корпус спасателей, который вскоре был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и затем - в МЧС РФ.

За эти годы спасательная служба России, начинавшаяся с нескольких десятков человек, превратилась в многотысячную армию спасателей, пожарных, авиаторов, пиротехников, психологов, врачей, кинологов, водолазов, альпинистов, сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам и госпожнадзора, горноспасателей и военнослужащих гражданской обороны. Сами спасатели называют основным результатом своей работы спасенные жизни - и тех, кого удалось спасти во время ЧС, и тех, чью гибель смогли предотвратить, не допустив ЧС или пожаров.

"В 2017 году при чрезвычайных ситуациях, происшествиях и пожарах сотрудники МЧС России спасли более 215 тыс. человек, ликвидировали свыше 254 крупных чрезвычайных ситуаций, потушили свыше 126 тыс. техногенных пожаров", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

При этом в МЧС уточнили, что сократилось как число чрезвычайных ситуаций и пожаров, так и погибших в них. "В целом в России на протяжении пяти лет число пожаров снижается, с 2012 года по 2016 год их количество сокращено на 14,3%, погибших - почти на 25%, пострадавших - на 19%. При пожарах спасены, в том числе эвакуированы, более 560 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, "постоянно внедряется новый формат профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, улучшается система реагирования, а антикризисная система управления развивается с учетом новых трендов и технологий".

Российские спасатели тушат пожары и ликвидируют чрезвычайные ситуации не только в России, но и за рубежом. Только в этом году помощь российского МЧС понадобилась семи странам.

Большинство спасателей и в свой профессиональный праздник будут, как обычно, на боевом посту - каждый день на суточное дежурство заступает более 50 тыс. сотрудников ведомства. С 25 декабря все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности на время новогодних праздников.