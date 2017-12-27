Недельный эпидемический порог по гриппу превышен в трех субъектах РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Небольшое превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в трех регионах России, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, недельный порог заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей до двух лет превышен в одном регионе, от трех до шести лет - в двух регионах, от семи до 14 лет - в двух регионах. Среди населения старше 15 лет превышение эпидемических порогов не регистрировалось.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 1 декабря привито 66,8 млн человек . "Среди них 17 млн детей, более 171 тыс. беременных женщин", - говорится на сайте ведомства. За счет работодателей вакцинацию прошли 6,5 млн человек.