Студенческий омбудсмен РФ Артем Хромов покинул свой пост

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам студентов России Артем Хромов досрочно покидает свой пост, написал омбудсмен на своей странице в Facebook.

"В силу внешних обстоятельств, которые мне не позволяют эффективно выполнять обязанности студенческого омбудсмена, я принял решение досрочно сложить с себя полномочия, которые истекают весной 2018 года", - написал Хромов.

Артем Хромов вступил в должность уполномоченного по правам студентов в РФ в 2014 году. С 2011 года по настоящее время является председателем общероссийской общественной организации "Российский студенческий союз".