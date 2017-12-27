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Студенческий омбудсмен РФ Артем Хромов покинул свой пост

Общество
27 декабря, 0:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Его полномочия истекали весной 2018 года

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам студентов России Артем Хромов досрочно покидает свой пост, написал омбудсмен на своей странице в Facebook.

"В силу внешних обстоятельств, которые мне не позволяют эффективно выполнять обязанности студенческого омбудсмена, я принял решение досрочно сложить с себя полномочия, которые истекают весной 2018 года", - написал Хромов.

Артем Хромов вступил в должность уполномоченного по правам студентов в РФ в 2014 году. С 2011 года по настоящее время является председателем общероссийской общественной организации "Российский студенческий союз".

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