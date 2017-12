Отель Plaza в Нью-Йорке предлагает гостям прожить день из жизни героя фильма "Один дома 2"

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Нью-йоркский отель Plaza, в котором происходит действие фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (Home Alone 2: Lost in New York, 1992), предложил своим посетителям новую услугу "Живи как Кевин". За дополнительную плату они получат возможность прожить один день из жизни главного героя этой картины - Кевина Маккалистера.

По сюжету фильма, девятилетний Кевин, которого играет Маколей Калкин, потерялся в аэропорту Чикаго и вместо того, чтобы уехать вместе со своей семьей во Флориду встречать Рождество, он в одиночестве улетает в Нью-Йорк. Там он отправился жить в пятизвездочный отель Plaza, который считается одним из старейших и узнаваемых в городе. С помощью уловок и отцовской кредитной карточки Кевину удается заселиться в один из ее лучших номеров. Оставшись в одиночестве, мальчик начинает делать то, что ему обычно запрещали родители - ест в большом количестве сладости и другую вредную пищу, не спит допоздна и смотрит фильмы ужасов. Кевин также арендовал лимузин для осмотра достопримечательностей Нью-Йорка.

К 25-летнему юбилею картины руководство Plaza разработало для своих клиентов специальное предложение - за $895 юные поклонники киноленты смогут разместиться в таком же как у Кевина номере, попробовать десерт из фильма и отправиться на экскурсию по тем местам в Нью-Йорке, где проходили съемки наиболее известных сцен картины. В поездке детей будет сопровождать фотограф, чтобы запечатлеть их в образе Кевина.

В кафе отеля для детей будет предусмотрено также специальное меню, состоящее из блюд, которые были популярны в 1990-е годы. За отдельную плату гости получат фирменный рюкзак с символикой фильма и подарочное издание "Один дома 2" на DVD и Blu-ray носителях.

Успех "Один дома"

"Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" - это продолжение фильма "Один дома" режиссера Криса Коламбуса и продюсера Джона Хьюза, который вышел в прокат в 1990 году и собрал в кинотеатрах по всему миру более $476 млн при бюджете $18 млн. В 1992 году вышел сиквел картины. Вторая серия заработала $359 млн при стоимости производства - $20 млн.

Небольшую роль-камео в фильме сыграл и будущий президент США, а тогда бизнесмен Дональд Трамп. В 2016 году, когда он победил на выборах, зрители снова обратили на это внимание. Отрывок из фильма с его участием собрал миллионы просмотров на портале Youtube.

Обе картины рассказывают о Кевине Маккалистере, которому в одиночку приходится противостоять двум грабителям. Чтобы справиться с ними, он придумывает необычные ловушки.

Впоследствии на экраны вышло еще три части фильма, но уже без режиссера Криса Коламбуса и актера Маколея Калкина.