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Более 10 "спорных" видов животных не вошли в новую редакцию Красной книги

Общество
27 декабря, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

В настоящее время экспертам не хватает данных для принятия решения

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Гималайский медведь

Гималайский медведь

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новая редакции Красной книги Российской Федерации не включает 12 редких видов животных, в отношении которых специалисты не пришли к единому мнению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды.

"Глава Минприроды России Сергей Донской утвердил новый список редких видов Красной книги. В него вошли виды (подвиды, популяции) животного мира, которые при обсуждении экспертами на заседаниях соответствующей комиссии по редким видам получили практически единогласную оценку", - сообщили ТАСС в ведомстве, добавив, что 12 видов остаются пока в статусе "спорных".

Для описания "спорных" видов у экспертов пока нет достаточного объема обоснованных данных о численности, состоянии популяций и ареале их обитания. Таким образом, оказалось невозможно единогласно принять решение о включении видов в список или исключении из него. Они требуют дополнительных исследований и обсуждения на Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам "с учетом полноты и обоснованности информации".

В числе "спорных" видов было решено оставить гималайского медведя, северного оленя, серого гуся, лесного гуменника, восточного тундрового гуменника, таежного гуменника, серую утку, кавказскую серну, кавказского благородного оленя, сибирского горного козла, клоктуна и обыкновенную горлицу.

Как отмечал ранее в интервью ТАСС глава Минприроды Сергей Донской, главной задачей экспертов при работе над новым изданием федеральной Красной книги было прийти к такому списку видов, который не вызывал бы сомнений ни у кого из членов комиссии. Дополнение к принятому списку, в которое войдут виды, пока что относящиеся к спорным, может быть утверждено в следующем году. Изначально на этапе обсуждения новой редакции Красной книги, по словам министра, к спорным относили около 20 видов.

До этого года в России действующим считался вариант федеральной Красной книги, который был издан в 2001 году. Список видов, которые должны были войти в ее новый вариант, был составлен комиссией Минприроды в феврале 2017 года. 31 августа ведомство приняло решение скорректировать состав комиссии, чтобы не допустить при принятии решений преобладания частных и субъективных мнений.

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