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Более 370 тыс. человек посетили летние форумы в РФ в 2017 году

Общество
27 декабря, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Глава учреждения Александр Бугаев выразил надежду, что в 2018 году число участников будет не меньше

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 370 тыс. человек приняли участие в местных, региональных и федеральных форумах, которые прошли в России летом 2017 года. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС глава Росмолодежи Александр Бугаев.

"Всего форумную кампанию летнего периода этого года с учетом муниципальных, региональных и федеральных площадок посетили больше 370 тыс. молодых людей. Это значительная цифра, и мы надеемся, что в следующем году [число участников] будет не меньше", - сказал Бугаев.

Он уточнил, что в форумах, организованных Росмолодежью, приняли участие 23 тыс. человек. По словам главы ведомства, речь идет о таких форумах, как "Территория смыслов" на Клязьме, "Таврида" в Крыму, "Балтийский Артек" и других.

Бугаев отметил, что в следующем году планируется проведение федерального форума для регионов Дальнего Востока. "Мы планируем вернуться к практике проведения крупного федерального события на Дальнем Востоке, таким событием мы видим дальневосточный форум "Амур", который получит федеральный статус и значительно увеличит число участников", - сказал глава Росмолодежи.

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Бугаев, Александр Вячеславович
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