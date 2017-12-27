В Московской области создано новое объединение мусульман

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мусульмане Московской области создали новую централизованную структуру - Мухтасибатское собрание, куда войдет 21 местная религиозная организация. Об этом в среду рассказал ТАСС глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов по итогам прошедшего маджлиса (съезда) мусульман Подмосковья.

"По инициативе местных мусульманских религиозных организаций Московской области состоялся маджлис представителей 21 приходов Московской области. Его участники выступили за создание централизованной мусульманской структуры под эгидой Духовного собрания мусульман России", - рассказал Крганов. "По итогам принято решение о создании централизованной религиозной организации - Мухтасибатского собрания", - добавил он.

"Имамы заявили о своей твердой приверженности традиционному толку ислама", - отметил муфтий.

Новая организация ставит своими целями координацию деятельности мусульманских общин, развитие отношений с другими религиями, а также с государственными структурами по вопросам образования, строительства мечетей, организации вероисповедальных мест захоронения.

Председателем Мухтасибатского собрания избран Тимур Шамсутдинов, а имам-мухтасибом (духовным главой общины) - авторитетный деятель Московского муфтията Дауд Мухутдинов.