Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Московской области создано новое объединение мусульман

Общество
27 декабря, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Мухтасибатское собрание будет в том числе заниматься координацией деятельности мусульманских общих и развитием отношений с другими религиями

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мусульмане Московской области создали новую централизованную структуру - Мухтасибатское собрание, куда войдет 21 местная религиозная организация. Об этом в среду рассказал ТАСС глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов по итогам прошедшего маджлиса (съезда) мусульман Подмосковья.

"По инициативе местных мусульманских религиозных организаций Московской области состоялся маджлис представителей 21 приходов Московской области. Его участники выступили за создание централизованной мусульманской структуры под эгидой Духовного собрания мусульман России", - рассказал Крганов. "По итогам принято решение о создании централизованной религиозной организации - Мухтасибатского собрания", - добавил он.

"Имамы заявили о своей твердой приверженности традиционному толку ислама", - отметил муфтий.

Новая организация ставит своими целями координацию деятельности мусульманских общин, развитие отношений с другими религиями, а также с государственными структурами по вопросам образования, строительства мечетей, организации вероисповедальных мест захоронения.

Председателем Мухтасибатского собрания избран Тимур Шамсутдинов, а имам-мухтасибом (духовным главой общины) - авторитетный деятель Московского муфтията Дауд Мухутдинов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
2018
"2018: краткое содержание". Самые ожидаемые события года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецподразделения вошли на территорию фабрики "Меньшевик"
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Путин подал документы в ЦИК
4
Найден автомобиль, незаконно покинувший пункт пропуска на границе РФ с Финляндией
5
СМИ: WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году
6
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
7
ЛНР направила удерживаемых лиц к месту обмена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама