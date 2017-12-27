В Москве зафиксированы восьмибалльные пробки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов днем 27 декабря. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 13:50 мск.

Согласно интерактивной карте, самые больше затруднения наблюдаются на МКАД. Сложнее всего проехать на северо-западе и северо-востоке по внешней стороне, а также на северо-западе и юго-востоке по внутренней стороне магистрали.

Автомобили практически не двигаются на Бульварном и Третьем транспортном кольце. Движение также затруднено на внешней стороне Садового кольца.