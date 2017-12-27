Жители Москвы смогут увидеть редкое суперлуние в ночь на 2 января

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут наблюдать суперлуние с вечера 1 января до утра 2 января при ясной погоде, сообщается в среду на сайте Московского планетария.

"В ночь на 2 января 2018 года при ясной, безоблачной погоде можно наблюдать яркую суперлуну. <...> Разница между перигеем и полнолунием составит всего 4,5 часа. Луна подойдет к Земле в 00:56 мск очень близко - на 356 тыс. 565 км, а в 5:25 мск произойдет полнолуние", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в полночь суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах.

Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения моментов перигея и полнолуния бывают довольно редко, сообщают астрономы. Спутник Земли будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки своей орбиты - апогея, когда Луна находится на расстоянии около 406 тыс. 459 км от Земли.

Второе суперлуние в новом году произойдет 31 января и совпадет с полным затмением Луны. "В Москве суперлуна взойдет над горизонтом после 17:00 мск, уже выходя из тени Земли, поэтому, поднимаясь выше над восточным горизонтом в течение часа (до 18:00), еще можно будет наблюдать, как постепенно с диска Луны исчезает красноватый оттенок", - отмечается на сайте планетария. От начала до конца затмение Луны смогут наблюдать жители Дальнего Востока.

Научного термина "суперлуние" не существует, но в обиходе так называют полнолуние, которое происходит в период перигея - точки, в которой Луна ближе всего подходит к Земле, двигаясь по своей эллиптической орбите. В эти дни Луна выглядит немного больше и ярче чем обычно, но не стоит ожидать, что Луна примет на небосводе действительно огромные размеры.

Также существует понятие "микролуние". Это явление можно наблюдать, когда полнолуние наступает в самой далекой от Земли точке лунной орбиты. Тогда полная Луна выглядит меньше и тусклее обычного.