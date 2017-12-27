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Росмолодежь планирует в 2018 году открыть академию для подготовки молодых политиков

Общество
27 декабря, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Программы для академии разрабатывают эксперты ведомства при участии представителей научного сообщества

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Росмолодежь планирует в следующем году открыть в Подмосковье корпоративную академию для подготовки специалистов в сфере молодежной политики. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС глава ведомства Александр Бугаев.

"Речь идет о создании в следующем году корпоративной академии молодежной политики. Мы подошли к финальной стадии реализации проекта, сейчас идет подготовка соответствующих программ", - сказал Бугаев.

"Деятельность этой академии будет направлена на работу с кадрами, которые должны реализовывать государственную молодежную политику на местах, в субъектах. Мы также планируем запускать программы для активистов общественного сектора", - добавил глава Росмолодежи.

По его словам, программы для академии разрабатывают эксперты Росмолодежи с участием представителей научного сообщества. Он уточнил, что располагаться академия будет на базе пансионата "Учино" в Подмосковье.

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