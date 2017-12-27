Зимбабвийская семья из восьми человек живет в аэропорту Бангкока уже более двух месяцев

БАНГКОК, 27 декабря. /ТАСС/. Семья из Зимбабве, состоящая из восьми человек, вынуждена жить в аэропорту Бангкока уже более двух месяцев, отказываясь от возвращения на родину. Об этом в среду сообщили в Иммиграционном бюро королевства.

Как рассказал заместитель главы пресс-службы бюро Чернгрон Римпхади, с 23 октября семейство из Зимбабве находится в зоне вылета аэропорта Суваннапхум. "Семья состоит из четырех взрослых - двое мужчин и две женщины, - а также четырех детей в возрасте двух, шести, семи и 11 лет", - рассказал полковник Римпхади.

Необычная история африканской семьи получила широкую огласку после того, как ею поделился в Facebook один из сотрудников аэропорта Суваннапхум. По его словам, члены семейства "ночуют прямо на креслах в зоне вылета, проявляя недюжинное мужество и выдержку". Пользователи социальной сети в многочисленных комментариях сравнили героев бангкокской истории с персонажем Тома Хэнкса в известном фильме Стивена Спилберга "Терминал" (The Terminal, 2004), который на месяцы застрял в аэропорту Нью-Йорка из-за беспорядков в своей родной стране.

На территорию Таиланда члены семьи въехали как туристы еще в мае, а в октябре пытались вылететь в Барселону через Киев рейсом украинского перевозчика. "Поскольку у них не было соответствующей визы, в посадке на рейс было отказано", - сообщил представитель пресс-службы. По его словам, Иммиграционное бюро Таиланда оштрафовало туристов за превышение разрешенного лимита пребывания на территории королевства и запретило им покидать территорию аэропорта. 7 ноября гости из Зимбабве вновь попытались вылететь в Испанию через Украину, купив новые билеты, но их вновь не пустили на борт.

Как сообщили в Иммиграционном бюро Таиланда, представители застрявшей в Бангкоке семьи категорически отказались возвращаться в Зимбабве, заявив, что опасаются за свою жизнь. Находясь в аэропорту, они уже обратились к соответствующим службам ООН с просьбой о предоставлении им убежища и ожидают ответа, сообщил Римпхади.