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В Верховный суд поступил иск Telegram об отмене приказа ФСБ предоставить ключи шифрования

Общество
27 декабря, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

В течение трех дней станет известно, будет ли суд рассматривать претензию мессенджера

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ зарегистрировал иск руководства мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков.

"Верховный суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ России", - сказал он.

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В течение трех дней суд должен решить, принять иск или отказать в его рассмотрении.

Компания Telegram Messenger LLP подала в Верховный суд России административный иск о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети интернет данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети. По мнению руководства мессенджера, ФСБ России не имела полномочий принимать такой приказ, в том числе потому, что он противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

Мировой суд 16 октября признал компанию Telegram Messenger LLP (Лондон) виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал на 800 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано, позднее районный суд признал его законным.

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