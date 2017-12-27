Новая модель начисления зарплаты ректоров заработает в 2018 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Прозрачная система расчета зарплаты ректоров, которую уже подготовило Минобрнауки, заработает в первом квартале 2018 года. Об этом в среду сообщил ТАСС директор департамента финансов Минобрнауки Андрей Зарубин на заседании Общественного совета при Минобрнауки.

"Проект подготовлен, но ему необходимо еще пройти соответствующую регистрацию в Минюсте. Новое положение вступит в силу в первом квартале 2018 года и распространится на все 248 вузов Минобрнауки", - сказал Зарубин.

"Ректоры будут получать по-разному, кто-то больше, кто-то меньше. Важно, что зарплата будет рассчитана по прозрачной методике", - отметил Зарубин, отвечая на вопрос, снизится ли зарплата ректоров после введения новых правил. По его словам, "больше министра получать никто не будет".

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о недопустимости зарплаты ректора в 700 тыс. рублей при средних доходах преподавателей в 35 тыс. рублей. Департаменту финансов министр поручила разработать прозрачную модель расчета зарплаты ректора, которая бы стимулировала управленцев к эффективной деятельности.