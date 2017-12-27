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Полтавченко поручил оказывать всю необходимую помощь в связи со взрывом в супермаркете

Общество
27 декабря, 20:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, декабря. /ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга также поручил оперативной группе правительства следить за ситуацией в связи со взрывом

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оперативной группе правительства следить за ситуацией в связи со взрывом в супермаркете в Калининском районе города и оказывать всю необходимую помощь, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

"Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко проинформирован о происшествии в магазине на Кондратьевском [проспекте]. Им даны поручения оперативной группе правительства, включая комитеты по безопасности и здравоохранению, об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи", - сказал Кибитов.

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