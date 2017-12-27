Владимир Шаинский будет похоронен после 10 января

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Композитор Владимир Шаинский будет кремирован и похоронен только после 10 января будущего года.

В настоящее время планируется, что похороны пройдут в городе Сан-Диего (штат Калифорния), где композитор жил последние годы. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила в среду вдова Светлана Шаинская.

"Это будет, наверное, здесь, и только после 10 января, потому что сейчас праздники, а они должны выдать сначала сертификат (свидетельство о смерти - прим. ТАСС), потом делать кремирование, но для всего этого должны быть рабочие дни, а сейчас многие на каникулах", - пояснила она.

По словам Шаинской, окончательного решения относительно места и сроков похорон еще не принято. "Пока решается этот вопрос, все в подвешенном состоянии", - заметила Светлана. В то же время со стороны Минкульта РФ или Союза композиторов с вдовой никто не связывался по поводу возможности захоронения в России. "Насколько я знаю, какое-то движение есть, переговоры ведутся, но, видимо, так как Новый год, на меня никто не выходил, со мной никто не связывался", - заметила она.

"Поэтому пока я действую по своему плану, но если будут какие-то предложения из России, и достойные предложения, тогда буду смотреть, тем более процедура с кремированием затягивается, и время есть", - добавила Шаинская.

Ранее вдова рассказала, что сам композитор не оставил никакого завещания о месте захоронения. "Он не очень любил об этом говорить, - отметила Шаинская. - Он все время шутил и очень хотел жить".

По ее словам, Шаинский последние годы не сочинял новой музыки и песен, так как не очень хорошо себя чувствовал. "Последние три года он тяжело болел, и не сочинял", - пояснила она. Вместе с тем, Шаинский до последнего продолжал играть на фортепиано. "К роялю он, конечно, подходил и играл классические произведения, - рассказала Шаинская. - У него были сборники - Бах, Бетховен, Моцарт, Чайковский - их он в основном и исполнял".

Вдова затруднилась ответить, остались ли у композитора неизданные собственные произведения. "Там надо будет все разобрать и посмотреть", - заметила она.

Владимир Шаинский был доставлен в больницу Сан-Диего 15 декабря после того, как почувствовал себя плохо, и с тех пор уже больше не приходил в сознание. Ночью 25 декабря он умер на 93-м году жизни после продолжительной болезни. В 2008 году Шаинский был прооперирован по поводу онкологии (рак мочевого пузыря).