Пострадавшим при взрыве в магазине Петербурга окажут помощь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Компания X5 Retail Group, которой принадлежит магазин "Перекресток", где в среду произошел взрыв, окажет помощь пострадавшим. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт- Петербурга Эльгиз Качаев.

"Ретейлер [компания X5 Retail] заявил, что готов оказать всевозможную помощь пострадавшим, включая финансовую", - сказал Качаев. По его словам, сотрудники комитета поддерживают постоянную связь с представителями компании.

Глава профильного комитета также отметил, что магазин был оборудован видеокамерами и звуковыми рамками, противодействующими выносу продуктов. "Никаких антитеррористических средств в магазинах нет, но теперь вместе с торговыми сетями будем обсуждать меры безопасности на будущее", - сказал он.

По словам Качаева, магазины являются частной собственностью, поэтому за счет средств городского бюджета их невозможно обеспечить техническими средствами, как это было сделано в метрополитене.

Управление по связям с общественностью X5 Retail Group сообщило о госпитализации одной из сотрудниц магазина "Перекресток".

"Помимо покупателей, в непосредственной близости от места взрыва находились три кассира и два сотрудника торгового зала. Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались", - заявили в управлении. Также отмечается, что в настоящий момент в торговых залах "реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и контроля за подозрительными посторонними предметами, в том числе оставляемых посетителями в камерах хранения".

"Коллектив магазина потрясен тем, что подобное действие совершено на территории торгового зала магазина, и глубоко сочувствует пострадавшим. Компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержу всем пострадавшим", - подчеркнули в управлении.

Сообщение о взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте поступило около 18:30 мск. По предварительным данным, взрыв неустановленного устройства произошел в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже в районе камер хранения магазина "Перекресток". По официальным данным, десять человек госпитализированы, несовершеннолетних среди них нет. Все находятся в удовлетворительном состоянии.