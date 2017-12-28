Медведев проведет совещание о ходе строительства перинатальных центров в регионах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет совещание, посвященное ходу строительства перинатальных центров в России. Как сообщает пресс-служба кабмина, в совещании примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, а также руководители и врио глав регионов.

Медведев проводил аналогичное совещание в середине мая. Тогда он назвал недопустимым срыв сроков строительства центров, отметив, что это может быть "поводом для вопросов" к ответственным лицам. Премьер напомнил, что изначально планировалось в период с 2013 и до конца 2016 года построить 32 региональных перинатальных центров в 30 субъектах РФ, но затем соответствующую программу пришлось продлевать еще на один год, так как в ряде регионов центры не были введены в строй. Медведев предупредил, что правительство будет "разбираться, что и как, и на особом контроле будут регионы, где существуют проблемы".

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании в середине мая докладывала, что сроки строительства перинатальных центров нарушены в четырех регионах РФ, но все работы по ним будут завершены до 31 декабря 2017 года. По ее словам, к маю были построены и работали только 13 центров. Скворцова также сообщала, что в ряде регионов, где возникла эта проблема, строительные работы велись медленно из-за многократной замены подрядчиков и субподрядчиков, а также несостоятельности строительных компаний.

Программа по строительству перинатальных центров была запущена в рамках национального проекта 10 лет назад. На первом этапе - с 2007 по 2013 годы - в стране появилось 25 центров, в том числе два центра федерального значения. С 2013 года в 30 наиболее нуждающихся регионах началось строительство еще 32 центров. Программа реализуется при участии госкорпорации "Ростех" и направлена на создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской, младенческой и детской смертности.

Дмитрий Медведев ранее отмечал, что перинатальные центры в регионах не должны восприниматься как медицинские учреждения "для избранных". Основная их цель в регионе - оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь женщинам на этапе планирования семьи, беременности и родов.