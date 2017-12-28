Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев проведет совещание о ходе строительства перинатальных центров в регионах

Общество
28 декабря, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

В совещании также примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр строительства и ЖКХ Михаил Мень

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет совещание, посвященное ходу строительства перинатальных центров в России. Как сообщает пресс-служба кабмина, в совещании примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, а также руководители и врио глав регионов.

Медведев проводил аналогичное совещание в середине мая. Тогда он назвал недопустимым срыв сроков строительства центров, отметив, что это может быть "поводом для вопросов" к ответственным лицам. Премьер напомнил, что изначально планировалось в период с 2013 и до конца 2016 года построить 32 региональных перинатальных центров в 30 субъектах РФ, но затем соответствующую программу пришлось продлевать еще на один год, так как в ряде регионов центры не были введены в строй. Медведев предупредил, что правительство будет "разбираться, что и как, и на особом контроле будут регионы, где существуют проблемы".

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании в середине мая докладывала, что сроки строительства перинатальных центров нарушены в четырех регионах РФ, но все работы по ним будут завершены до 31 декабря 2017 года. По ее словам, к маю были построены и работали только 13 центров. Скворцова также сообщала, что в ряде регионов, где возникла эта проблема, строительные работы велись медленно из-за многократной замены подрядчиков и субподрядчиков, а также несостоятельности строительных компаний.

Программа по строительству перинатальных центров была запущена в рамках национального проекта 10 лет назад. На первом этапе - с 2007 по 2013 годы - в стране появилось 25 центров, в том числе два центра федерального значения. С 2013 года в 30 наиболее нуждающихся регионах началось строительство еще 32 центров. Программа реализуется при участии госкорпорации "Ростех" и направлена на создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской, младенческой и детской смертности.

Дмитрий Медведев ранее отмечал, что перинатальные центры в регионах не должны восприниматься как медицинские учреждения "для избранных". Основная их цель в регионе - оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь женщинам на этапе планирования семьи, беременности и родов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Мень, Михаил Александрович Скворцова, Вероника Игоревна Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи под контролем НАК проверяют все версии взрыва в Петербурге
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
Постпред РФ при ЕС: вероятность отмены санкций против России в 2018 году существует
5
В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" произошел взрыв
6
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
7
ДНР: Киев не вернул освобожденным пленным документы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама