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"Известия": Ростуризм обнародует список отелей, завышающих цены в период ЧМ-2018

Общество
28 декабря, 2:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Глава ведомства Олег Сафонов заявил, что на данный момент в списке есть несколько отелей в Волгограде, Саранске и других городах, где цены были подняты в 40 раз

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ростуризм сформирует черный список отелей, которые завысили цены на проживание в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Как рассказал глава ведомства Олег Сафонов в интервью газете "Известия", список опубликуют в начале 2018 года.

"Федеральное агентство по туризму приняло решение о формировании черного списка отелей, которые решили сверх меры нажиться на чемпионате в ущерб своей собственной репутации и имиджу страны. В январе или феврале мы собираемся этот список обнародовать", - сказал он, добавив, что на данный момент в списке есть несколько отелей в Волгограде, Саранске и других городах, где цены были подняты в 40 раз.

Глава Ростуризма также сообщил, что РФ ожидает около 1,5 млн туристов на время проведения чемпионата, их траты могут достигнуть $1,5-2 млрд. "Эти деньги обеспечат синергетический эффект для нашей экономики, поскольку придадут дополнительный стимул 53 отраслям народного хозяйства, участвующим в создании турпродукта", - отметил он.

Кроме того, Сафонов рассказал о работе по развитию автотуризма в России к чемпионату. "Вместе с госкомпанией "Автодор" собираемся открывать кемпинги, автостоянки для караванеров, которые будут располагаться на расстоянии 250 км друг от друга", - сказал он, добавив, что кемпинги появятся уже к предстоящему ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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Персоны
Сафонов, Олег Петрович
Темы
ЧМ-2018 по футболу
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