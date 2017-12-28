В Брянской области выпустили эксклюзивные новогодние шары

БРЯНСК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Фабрика елочных игрушек из города Карачев Брянской области наладила выпуск эксклюзивных новогодних шаров с портретами россиян. Этот товар штучный, и его нельзя купить в рознице, уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС директор фабрики Николай Маслов.

"Все чаще на фабрике исполняют персональные заказы для тех, кто хочет себе шар с собственным портретом или всей семьей. Но шар из стекла хрупок, а потому немногие решаются повесить его на елку - чаще ставят на полку, чтобы хранить как семейную реликвию", - отметил Маслов.

По его словам, при изготовлении эксклюзивных елочных украшений мастера намеренно отказались от современных технологий, чтобы сохранить лучшие традиции производства русской новогодней игрушки.

Для изготовления эксклюзивного подарка мастер берет стеклянную трубку, которую до красна разогревает на огне. Затем он из нее выдувает шар. Когда форма готова, на нее накладывают слой грунта, на который наносят фон, роспись. После этого шар закаливают в печи, когда он остынет, его можно вешать на елку.

Рисунок на шар наносится вручную. "Фабрик, которые выпускали бы елочные шары, в России осталось совсем немного. Неудивительно, ведь изделие сложное, работа с ним кропотлива, и, как следствие, стоит оно гораздо дороже, чем пластиковые шары, заполонившие в последние годы полки супермаркетов", - отметил собеседник агентства.

Самый дорогой эксклюзивный новогодний шарик на фабрике в Брянской области стоит не дороже 350 рублей.

ВИП-шарики

Кроме обычных портретов на фабрике под спецзаказ в единичном экземпляре наносят на елочные украшения изображения министров, президентов и губернаторов. Так, например, с фабрики на елку отправился шарик с портретом министра обороны Сергея Шойгу. В числе известных людей, чье изображение появлялось на брянских шарах, был и экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Имена других персон, чьи портреты украшали новогодние елки, на фабрике не раскрывают.

"В свое время дважды мы рисовали шары с портретом бывшего мэра Москвы Лужкова для инаугураций. Также на фабрике в единичном экземпляре изготовили новогодние шарики с портретами президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Барака Обамы. Может быть, когда придет время, расскажем и о других политиках, которых изобразили", - рассказал директор.

По его словам, такие изделия - товар штучный, в розничную продажу не идут. "Хотя очень многие хотели бы купить на фабрике такое (елочное) украшение. Конечно, речь сразу может зайти про разрешение на такое "художество" от того, кто изображен на шарике. Поэтому в свободную продажу такие шары не пускаем, но в качестве специальных заказов, конечно, делаем", - пояснил Маслов.