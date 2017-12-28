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В московском метрополитене открылся бесплатный каток

Общество
28 декабря, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Искусственный каток на 30 человек находится в переходе с "Ленинского проспекта" на станцию МЦК "Площадь Гагарина"

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский метрополитен открыл для пассажиров бесплатный каток в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию Московского центрального кольца (МЦК) "Площадь Гагарина", передает корреспондент ТАСС.

"Мы решили сделать для наших пассажиров необычный подарок - каток из синтетического льда, который разместился в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию МЦК "Площадь Гагарина". Это площадка отвечает всем требованиям безопасности, просматривается с камер видеонаблюдения и не мешает проходящим мимо пассажирам", - сказала журналистам на открытии катка замначальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По ее словам, каток и пункт проката коньков будут работать бесплатно. На ледовой площадке размером 200 кв. м смогут одновременно кататься порядка 30 человек. В случае большого количества желающих покататься будут вводиться временные ограничения на сеанс катания. За порядком на катке будут следить администратор, а также сотрудники службы безопасности, дежурящие в этом переходе.

Каток будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00 до 10 января. 31 декабря каток будет работать до 21:00, а 1 января откроется в 11:00. Рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей посетителей, а также пункт проката коньков.

Для посетителей доступны мужские и женские модели коньков размерами от 26-го до 45-го. Для оформления проката коньков посетителям необходимо предъявить паспорт.

В программе работы катка запланированы показательные выступления фигуристов и занятия с тренерами - о таких занятиях будет сообщено дополнительно.

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