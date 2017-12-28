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Прокуратура опротестовала запрет в новосибирском колледже на бороды, усы и татуировки

Общество
28 декабря, 12:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, декабря. /ТАСС

В ведомстве установили, что локальные правовые акты учебного заведения противоречат федеральному законодательству и "нарушают права учащихся на самовыражение"

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© Егор Алеев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Прокуратура после обращения родителей проверила правила внутреннего распорядка Новосибирского промышленного колледжа и опротестовала содержавшиеся в них пункты о запрете на ношение усов, бороды и татуировок, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

"Прокурорской проверкой вскрыты локальные правовые акты колледжа (правила внутреннего распорядка), противоречащие федеральному законодательству, поскольку содержали запрет для обучающихся носить усы, бороду и татуировки. Поскольку установленный администрацией колледжа запрет нарушает права учащихся на самовыражение, правила внутреннего распорядка опротестованы", - говорится в сообщении.

Основанием для проверки стало обращение родителей одного из учащихся. Оказалось также, что в колледже действовало негласное правило для студентов о запрете покидать здание на переменах, сообщают в прокуратуре.

"Таким "правилом" руководство колледжа ограничивало право учащихся на свободу передвижения, в связи с чем директору колледжа внесено представление об устранении нарушений Конституции РФ и законодательства о праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ", - сообщает ведомство.

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