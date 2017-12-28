Медведев на совещании предложил обсудить итоги строительства перинатальных центров

ГОРКИ, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о ходе строительства перинатальных центров в регионах предложил его участникам обсудить итоги реализации соответствующей программы.

"Мы встречаемся в преддверии года для того, чтобы подвести итоги того, как мы работали по программе строительства перинатальных центров. Я напомню, что за последние годы было многое сделано, было построено много центров. Но, тем не менее, в целом ряде регионов возникли некоторые проблемы. Поэтому я дал поручение вице-премьеру Ольге Голодец и коллегам (в регионах) ускорить темпы работы, чтобы эти центры были введены до конца года. Я хочу послушать вашу информацию: что сделано, где все готово, а где нет", - сказал глава правительства на совещании.

В совещании принимают участие главы Бурятии, Карелии, Красноярского края, а также руководители Архангельской, Ленинградской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей. На аналогичном заседании в мае текущего года министр здравоохранения Вероника Скворцова докладывала о проблемах со строительством перинатальных центров в большинстве из названных регионов. При этом наиболее серьезно сроки строительства, по словам министра, были нарушены в Красноярском крае, Тамбовской, Смоленской и Ленинградской областях.

Программа перинатальных центров

Программа по строительству перинатальных центров была запущена в рамках национального проекта 10 лет назад. На первом этапе - с 2007 по 2013 годы - в стране появилось 25 центров, в том числе два центра федерального значения. С 2013 года в 30 наиболее нуждающихся регионах началось строительство еще 32 центров. Программа реализуется при участии госкорпорации "Ростех" и направлена на создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской, младенческой и детской смертности.

Медведев ранее отмечал, что перинатальные центры в регионах не должны восприниматься как медицинские учреждения "для избранных". Основная их цель в регионе - оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь женщинам на этапе планирования семьи, беременности и родов.