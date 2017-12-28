Путин поручил провести Петербургский международный юридический форум

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести в следующем году Петербургский международный юридический форум 15-19 мая. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Подготовка и проведение форума возложены на Минюст РФ, содействие которому окажут Управление делами президента РФ, МИД и администрация Санкт-Петербурга. Охрану общественного порядка обеспечат МВД России совместно с Росгвардией, безопасность участников форума - сотрудники ФСБ.

Кроме того, федеральным, региональным и муниципальным органам власти, а также общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям рекомендовано принять участие в форуме.

Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке Минюста и президента РФ. За годы своего существования он стал ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным международным юридическим сообществом.