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Путин поручил провести Петербургский международный юридический форум

Общество
28 декабря, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Согласно распоряжению президента, мероприятие должно пройти 15-19 мая 2018 года

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести в следующем году Петербургский международный юридический форум 15-19 мая. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Подготовка и проведение форума возложены на Минюст РФ, содействие которому окажут Управление делами президента РФ, МИД и администрация Санкт-Петербурга. Охрану общественного порядка обеспечат МВД России совместно с Росгвардией, безопасность участников форума - сотрудники ФСБ.

Кроме того, федеральным, региональным и муниципальным органам власти, а также общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям рекомендовано принять участие в форуме.

Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке Минюста и президента РФ. За годы своего существования он стал ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным международным юридическим сообществом.

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