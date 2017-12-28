Путин распорядился увеличить число машин со спецсигналом в администрации президента

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился увеличить число автомобилей администрации президента со специальным сигналом с 22 до 23 единиц. Соответствующий указ опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в перечень госорганов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Указ, подписанный 27 декабря, вступает в силу со дня его подписания.

В настоящее время право на использование "мигалок" на машинах без специальной окраски также имеет правительство (32 единицы), Совет Федерации (6), Государственная дума (12), ГП РФ (30), СК РФ (12), МВД РФ (98), Росгвардия (35), ФСБ (207), МИД (4), Минобороны (20), государственная фельдъегерская служба (60), высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ (85), а также по одной единице - Счетная палата, СВР, Главное управление специальных проектов, Управление делами президента, Росфинмониторинг и РАН.