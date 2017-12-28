Как жители Ростова исполняют желания детей из кризисных семей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Благотворительный фонд помощи детям "Доброе дело" из Ростова-на-Дону в канун Нового года проводит акцию "Стань Дедом Морозом" - любой желающий может исполнить новогоднее желание ребенка, живущего в детском доме или в семье, попавшей в кризисную ситуацию.

На письма детей, заранее собранные фондом, откликнулись более 200 жителей города и области. Большинство подарков будет доставлено именно в семьи, с которыми фонд работает по программе профилактики социального сиротства. Программа, направленная на предотвращение изъятия детей из кризисных семей, в 2017 году стала победителем конкурса президентских грантов - фонд получит средства на ее тиражирование еще в двух городах Ростовской области.

Офис "Доброго дела" перед Новым годом похож на склад магазина товаров для детей. В углу поставлены сразу несколько детских санок, рядом - большая коробка с мягкими игрушками, на столе - стопки книг, а по всей комнате - яркие новогодние пакеты с куклами, конструкторами, альбомами для рисования и фломастерами. Это новогодние подарки детям, с которыми работает фонд, рассказала ТАСС директор "Доброго дела" Татьяна Аладашвили.

Самый активный сбор

"Все подарки разные, персональные. Мы заранее собираем письма детей с пожеланиями, что они хотели бы получить от Деда Мороза. Иногда это игрушки, а иногда, например, пальто или сапоги", - говорит руководитель фонда. По ее словам, список писем выкладывается на сайте, на котором любой человек может выбрать, для какого ребенка он станет Дедом Морозом. "Люди откликаются очень охотно, из всех сборов на программы нашего фонда этот - самый активный, потому что человек сразу понимает, кому именно и чем он помогает", - отметила Аладашвили.

Как рассказала ТАСС куратор акции "Стань Дедом Морозом" Татьяна Перепелица, сбор новогодних подарков фонд проводит ежегодно, с самого начала своей работы. "Сначала это был совсем небольшой объем, мы сами покупали часть подарков, бросали клич по знакомым, раздавали листовки на улицах. Потом нам стали помогать несколько ростовских компаний, появился отдельный сайт, стали увеличиваться объемы", - рассказывает она, добавляя, что сейчас большинство "Дедов Морозов" - это частные лица, жители города и области, многие из которых помогают фонду уже много лет, но каждый год кто-то присоединяется к акции впервые.

В этом году меньше чем за месяц получилось собрать подарки для 215 детей. Теперь волонтерам фонда предстоит доставить их адресатам. Большинство из них - дети, живущие в семьях, находящихся в сложной жизненной ситуации, и еще недавно имевшие немало шансов быть изъятыми из семьи и оказаться в детдоме.

Виктория, мама семилетней Полины, сама воспитывалась в детском доме. Сейчас она живет с дочкой в крохотной квартире в Ростове, работать может лишь время от времени - из-за заболевания, которое требует постоянного лечения. Когда стало совсем не на что жить, Вика сама обратилась в благотворительный фонд - о том, чтобы отдать дочку в детдом, не было и мысли. Сейчас Полина ходит в первый класс - оформить девочку в школу помогли в "Добром деле".

"Когда Вика пришла к нам, она даже не получала пособия на ребенка. Говорила, что не может устроить ребенка в школу, потому что надо регистрироваться на сайте, а у нее нет компьютера. К сожалению, это не единственный случай - очень часто воспитанники детских домов оказываются очень плохо приспособлены к жизни. Мы помогли ей получить все необходимые документы, оформить пособие, Полина начала ходить в школу", - рассказывает специалист службы профилактики социального сиротства фонда "Доброе дело" Екатерина Гребенникова.

Екатерина привезла Полине подарок - куклу Барби и звезду на елку. "Сейчас работа с этой семьей уже закончена, но она находится у нас на мониторинге - мы продолжаем поддерживать связь с семьями, которые были нашими подопечными, стараемся следить за ситуацией. И, конечно, поздравляем в Новый год", - объясняет Екатерина.

Убедить, что выход есть

Две девочки, Вика и Софа, живут с мамой Еленой в общежитии. Несколько лет назад они лишились жилья из-за пожара. Лена получила компенсацию и, вместо того чтобы купить недорогую квартиру, решила строить дом - приобрела участок, на котором удалось выстроить "коробку" без крыши. А потом деньги кончились. Меньше месяца назад благотворительный фонд взял семью на сопровождение из-за угрозы передачи детей в детский дом.

Волонтеры фонда принесли в маленькую комнату сразу несколько больших пакетов с моющими средствами, предметами гигиены, обновками для девочек, набором для рисования для Вики и кукольной посудой для маленькой Софы.

В двух следующих семьях, в которые предстоит отвезти подарки, мамы сами пытались оставить детей на попечение государства. Потому, что оказалось негде жить и не на что содержать ребенка. Сейчас обе вспоминают об этом как о страшном сне.

"Очень часто в таких ситуациях мать на самом деле хочет сама растить ребенка, но боится не справиться. И тогда нужно просто убедить, что выход есть, и помочь на самом первом этапе, - говорит Екатерина. - По нашему опыту, семьи, в которых удалось предотвратить отказ от ребенка, в итоге оказываются вполне благополучными, с ними легко работать".

Есть среди новогодних адресатов "Доброго дела" и дети из детских домов. Однако, по словам руководителя фонда, сегодня это скорее исключение, чем правило.

"В этом году мы оставили только два детских дома - Елкинский и Неклиновский (оба расположены в сельских районах Ростовской области - прим. ТАСС), и то лишь потому, что там у нас есть кураторы, которые постоянно общаются с детьми. Будет просто нелогично, если куратор не поздравит детей с Новым годом", - говорит Татьяна Аладашвили. По ее словам, сейчас необходимости в этом уже нет, потому что в каждый из этих детских домов едут поздравлять детей несколько других фондов. "Что же до ростовских детдомов, то тут под Новый год каждый ребенок получает около 20 подарков, и вреда в этом гораздо больше, чем пользы", - считает Аладашвили.

Семья как самый лучший подарок

Фонд "Доброе дело" был образован в 2008 году из волонтерской группы, сложившейся на ростовском родительском интернет-форуме. Сначала несколько девушек самостоятельно пытались помогать детским домам - возили туда игрушки и детские вещи, приходили на несколько часов поиграть с детьми.

"К счастью, мы очень быстро поняли, что совершаем ошибку, что такое бездумное "причинение добра" не дает ничего, кроме мысли о том, что вот я, такой хороший, кому-то хоть чем-то помог. Подарочная помощь учит детей использовать свой статус сироты по полной: они привыкают, что чужие люди дарят им подарки просто потому, что они - сироты. Тогда мы стали учиться "умной благотворительности", чтобы оказывать именно ту помощь, которая действительно нужна детям, которая поможет им вырасти обычными самостоятельными взрослыми людьми", - рассказывает Аладашвили.

Так у фонда появились программы, которые направлены на решение проблемы, а не на борьбу с последствиями: "Больничные дети" - по уходу за малышами-"отказниками", которые находятся в стационарных отделениях детских больниц; "Ребенок в семью" - по усыновлению детей из детских домов, и наконец - программа профилактики социального сиротства.

"Сейчас в детских домах Ростовской области около 80% детей - так называемые социальные сироты; это дети из семей, которые по тем или иным причинам попали в кризисные ситуации. По решению органов опеки ребенка помещают в детское учреждение на время, давая семье шанс реабилитироваться", - говорит директор фонда. По ее словам, в большинстве случаев ситуация в семье после этого не улучшается, а ребенок остается в детском доме. "Мы занимаемся профилактикой такого социального сиротства, стараясь не допустить изъятия детей из семьи", - поясняет Аладашвили.

Работа с каждой из таких семей строится по индивидуальному плану, у которого одна цель - преодолеть кризисную ситуацию, вывести семью на самообеспечение, снять риск передачи ребенка в детский дом. Условие, при котором семья может получить эту помощь, тоже одно - твердое намерение родителей самим воспитывать своих детей. В этом году программа профилактики социального сиротства фонда "Доброе дело" стала победителем конкурса Фонда президентских грантов для НКО. "Доброе дело" получит 2 млн руб. на тиражирование программы еще в двух городах Ростовской области.

"Сейчас мы работаем с кризисными семьями в Ростове и Новочеркасске, у нас около 50 семей на сопровождении и примерно столько же - под наблюдением после реабилитации. Благодаря гранту мы сможем развернуть эту программу в городах Шахты и Таганрог, повысить профессиональный уровень своих сотрудников", - говорит директор фонда. Работу с семьями в новых территориях предстоит вести уже в следующем году.