Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские туристы с 1 января смогут получить визу в Руанду по прибытии в страну

Общество
28 декабря, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Для получения визы необходимо заполнить миграционную карточку и иметь загранпаспорт, срок действия которого превышает 6 месяцев с даты въезда

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские туристы с 1 января 2018 года смогут получать 30-дневную въездную визу в Руанду непосредственно по прибытии в страну. Об этом 28 декабря сообщил МИД РФ.

"С 1 января 2018 года власти Республики Руанда включили Российскую Федерацию в список стран, граждане которых могут получить 30-дневную въездную визу непосредственно по прибытии в эту страну на соответствующих руандийских пограничных пропускных пунктах, предназначенных для международного сообщения, - информировало министерство. - При прохождении паспортного контроля необходимо заполнить миграционную карточку".

Как указало ведомство, "при этом у въезжающих граждан должны быть загранпаспорта, срок действия которых превышает 6 месяцев с даты въезда". Стоимость визы составит 30 долларов.

МИД РФ также обратил внимание, что "в случае необходимости продления пребывания в Руанде следует обращаться в местную службу миграции и эмиграции".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Руанда Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракты с использованием взрывных устройств в РФ с 2013 года. Досье.
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Путин назвал терактом взрыв в Петербурге
4
Илья Рогачев: разговоры по антитеррору с США ведутся, но диалога пока нет
5
Песков: осужденные по УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей
6
Эксперты: российской экономике угрожает новая рецессия
7
Москвич оказался должен банку более 392 млн рублей из- за мошенников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама