Российские туристы с 1 января смогут получить визу в Руанду по прибытии в страну

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские туристы с 1 января 2018 года смогут получать 30-дневную въездную визу в Руанду непосредственно по прибытии в страну. Об этом 28 декабря сообщил МИД РФ.

"С 1 января 2018 года власти Республики Руанда включили Российскую Федерацию в список стран, граждане которых могут получить 30-дневную въездную визу непосредственно по прибытии в эту страну на соответствующих руандийских пограничных пропускных пунктах, предназначенных для международного сообщения, - информировало министерство. - При прохождении паспортного контроля необходимо заполнить миграционную карточку".

Как указало ведомство, "при этом у въезжающих граждан должны быть загранпаспорта, срок действия которых превышает 6 месяцев с даты въезда". Стоимость визы составит 30 долларов.

МИД РФ также обратил внимание, что "в случае необходимости продления пребывания в Руанде следует обращаться в местную службу миграции и эмиграции".