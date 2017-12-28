ТАСС стал самым цитируемым информагентством России в ноябре

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. ТАСС возглавил рейтинг цитируемости в российских СМИ среди информационных агентств по итогам ноября 2017 года. Об этом в четверг сообщает компания "Медиалогия" на своем сайте.

ТАСС занял первое место в рейтинге среди информагентств с индексом цитируемости 14009,81. Следом идут агентства "РИА Новости" (12459,55) и "Интерфакс" (6433,23).

Среди газет первое место в рейтинге занимает издание "Известия" (2979,23), второе - "Коммерсант" (2118,72). Замыкает тройку лидеров газета "Ведомости" (1230,49). Лидером по цитируемости в СМИ среди журналов стало издание Forbes (667,58), среди телеканалов - RT (1545,92), среди радиостанций - "Говорит Москва" (364,44), среди интернет- ресурсов - Rbc.ru (2338,87).

Самым цитируемым агентством в соцмедиа стало "РИА Новости" (892682 гиперссылки), за ним следуют ТАСС (368868) и "Ura.ru" (121812). Первые места по цитируемости в соцмедиа в других категориях заняли "Комсомольская правда" (газеты, 433276), "Сноб" (журналы, 152807), RT (ТВ-каналы, 1032502), "Радио Свобода" (радио, 355292) и "Lenta.ru" (интернет-ресурсы, 487328).

Индекс цитируемости - показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая около 39,7 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Рейтинг цитируемости в соцмедиа построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа.

"Медиалогия" более пяти лет формирует и публикует рейтинги цитируемости СМИ. При этом публиковать данные по цитируемости информагентств компания стала только с октября 2015 года.